Ракета «Союз» с грузовиком «Прогресс МС-20» стартовала к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» под именем «Донбасс» успешно вывела на орбиту транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-20».

Сообщается, что корабль доставит 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды, 40 кг сжатого азота в баллонах, а также 1458 кг различного оборудования и материалов, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, инструменты и приспособления для внекорабельной деятельности, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты.

Старт с космодрома «Байконур» к Международной космической станции (МКС) транслировался госкорпорацией «Роскосмос».

Полет к МКС продлится три с половиной часа, стыковка к служебному модулю «Звезда» запланирована на 16:02 по московскому времени.

На борту МКС сейчас работают три российских космонавта — Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.