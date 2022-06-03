Рубль ответил на санкции ростом

Очень многое в мире в последние месяцы перевернулось с ног на голову. Не обошел этот процесс и рубль. Если раньше российская валюта реагировала резким падением на даже намеки о введении антироссийских санкций, то теперь по факту принятия жестких санкций рубль растет.

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Связано это с тем, что доллар и евро стали для России и российского бизнеса в определенном смысле токсичной валютой. Мировая финансовая система устроена так, что принадлежащие российскому бизнесу доллары и евро хранятся не в России, а на счетах в западных банках. Поэтому в любой момент они могут быть «заморожены», как это произошло с резервами Российской Федерации.

Новые санкции лишь увеличивают риски подобного развития событий, поэтому многие экспортеры предпочитают сокращать свои валютные резервы. Сейчас уже не играет роли, частная это компания или контролируемая государством — Европа бьет по всему крупному российскому бизнесу, примером чему являются санкции в отношении «Северстали» и «Яндекса».

На этом фоне сегодня во второй половине дня, когда стали публиковаться абсолютно незаконные с точки зрения международного права меры, вводимые Евросоюзом в отношении России, рубль перешел к укреплению. Причем рост рубля не смог остановить даже традиционный «уход в доллар» части инвесторов в канун выходных.

Полностью был проигнорирован и наметившийся новый виток укрепления доллара к корзине мировых валют на ожиданиях ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и снижения темпов роста американской экономики.

В результате, по итогам дня российская валюта укрепилась к американской на 1,1%, а за неделю рубль «потяжелел» на весомые 10%. Последняя сделка прошла сегодня по котировке 60,95 руб. за доллар.

Техническая картина в понедельник может резко поменяться. Пара доллар-рубль ушла в зону поддержки 60-61. Этот диапазон был «поторгован» еще на прошлой неделе, и теперь «медведи» не смогут выстроить здесь сильную оборону.

Скорее всего, понедельник рубль начнет ростом, и если пара доллар-рубль сумеет закрепиться ниже отметки 60, то спекулянты вновь начнут играть на укрепление курса российской валюты. Причем, движение может быть сильным, поскольку теперь на валютном рынке разрешено пользоваться маржинальным кредитованием.

При таком сценарии ближайшей целью роста российской валюты станет район годовых максимумов и психологически важная отметка 55 руб. за доллар.