Стратегия спекулянтов по рублю развернулась

Рубль начал сегодняшний день с умеренного снижения. За первые минуты торгов он потерял чуть больше процента, и курс национальной валюты ушел в район 62,5 руб. за доллар.

Статья по теме: Экспортерам увеличили срок продажи валютной выручки

Падение оборотов торгов парой евро-рубль в последние дни говорит о том, что пик расчетов «недружественных стран» за газ пройден. Экспортеры, получившие возможность продавать валютную выручку в течение 120 дней, теперь делают это более плавно, что и привело к снижению волатильности рубля.

Возможно, что своими действиями по увеличению сроков продажи обязательной части валютной выручки и снижением ключевой ставки Банк России добивался не столько прекращения роста курса рубля, сколько большей его предсказуемости, чтобы стимулировать импорт.

Техническая картина пока не способствует агрессивным спекулятивным покупкам рубля. Пара доллар-рубль несколько раз безуспешно пыталась атаковать отметку 61 руб. за доллар, но взять ее не смогла. Поэтому активные спекулянты будут пытаться развернуть пару вверх с целью увести ее к сопротивлению 65-66 руб. за доллар. На более сильную просадку рубля рассчитывать не стоит.

К этому стоит добавить ухудшившийся политический фон: Европа и США продолжают вводить санкции в отношении России, а российские высокопоставленные чиновники предупреждают о жестком ответе в случае, если поставленным Западом Украине оружием будут наноситься удары по территории РФ.

С учетом того, что на рынке акций царит пессимизм, значительную часть свободных средств в канун выходных инвесторы предпочтут перевести в доллары для снижения рисков.

Если за выходные ситуация не ухудшится, новую неделю рубль начнет уверенным ростом.

Если сегодняшние прогнозы оправдаются, то пара доллар-рубль четвертую сессию подряд завершит в консолидации. Но боковая динамика рынка не устраивает спекулянтов, которых на валютном рынке стало гораздо больше после разрешения «плечей» с 1 июня. Они на следующей неделе будут использовать любой повод для формирования сильного движения.