Шекель вместо доллара

Горячие дискуссии о переукреплении рубля набирают обороты. Ситуация подогревается еще и колебаниями его курса: на прошлой неделе доллар подорожал более чем 10 рублей, а на этой — подешевел почти на 6. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что курс удалось сбалансировать, несмотря на санкции. Аналитики не так позитивны. Ограничения ЦБ на трансграничные операции и оборот наличной валюты сняли нагрузку, но все же реальный курс отличается от созданного регулятором, уверены они.

В таких условиях кажется перспективной идея диверсификации валютного портфеля. Но купить привычные валюты за рубли сейчас проблематично, хотя ЦБ и снял ограничения на продажу валюты банками. В то же время можно купить иные валюты, в сторону которых раньше даже как-то не думалось. Среди них шекель — денежная единица Израиля. С 2003 года стал свободно конвертируемой валютой. Его можно купить на бирже, правда, на российских площадках и в инвестприложениях банков он не доступен.

Зато шекель можно приобрести в обменниках и в отделениях некоторых кредитных организаций, к примеру, Сбербанка, ВТБ, МКБ и Альфа-банка. Правда, придется заблаговременно позвонить, израильская валюта есть не всегда.

Также шекель предлагают в объявлениях на Авито. Его курс сегодня составляет 17-18 рублей за шекель, но здесь он может обойтись немного дороже.

Сейчас, безусловно, курсы большинства валют волатильны, и в краткосрочном периоде это не лучший инструмент сохранения капитала и уж тем более заработка. Но стоит посмотреть на исторический трек шекеля за 10 лет, чтобы заметить, насколько он стабильнее российской валюты.

31 мая 2012 года за доллар в России давали 32,9173 рубля, а 2 июня этого — 61,65. В последние годы он порой превышал 80 рублей, а в марте на Московской бирже доходил и до 121,5275.

По шекелю картина выглядит так: 31 мая 2012 года курс USD/ILS был 3,8992, а 2 июня 2022 года — 3,3273. За это время бывали у него и взлеты и падения (от 3,0405 до 4,1002), но в сравнении с российской валютой это просто эталон стабильности.

При этом по итогам 10-ти лет доллар подешевел в шекелях на 14,67%. В рублях за тот же период курс израильской валюты вырос в 2,17 раз.

Таким образом, вкладываясь в шекели, можно сохранить свои сбережения и даже заработать больше, чем вкладываясь в классику — в американский доллар. Для этого, правда, желательно иметь горизонт инвестиций более 1 года и достаточно большие объемы, позволяющие получить выгодный курс доллара к шекелю.