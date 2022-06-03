Шойгу определил новые задачи для улучшения тактики спецоперации России на Украине

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поставил переда российской армией новые задачи в рамках специальной военной операции на Украине, которые ускорят её темпы. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с министром обороны, состоявшейся накануне, передаёт РИА Новости.

«Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, – отметил Кадыров. – Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе».

Кроме того, глава республики рассказал, что Шойгу попросил передать чеченским бойцам искренние слова благодарности за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований.

В свою очередь, Кадыров поблагодарил министра обороны за высокую оценку работы спецподразделений.

«Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Минобороны РФ с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных верховным главнокомандующим», – резюмировал Кадыров.

Как ранее писал «Эксперт», в конце мая во время заседания министров обороны стран ОДКБ Шойгу объяснил, почему замедлился темп проведения специальной военной операции России на Украине. По его словам, Россия умышленно это делает, чтобы позволить эвакуироваться и избежать жертв среди мирного населения.

«Для выхода жителей из окружённых населённых пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры», – пояснил глава Минобороны.

При этом он подчеркнул, что российские войска, в отличие от ВСУ, не наносят удары по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители.

«ВС РФ поражают огневые позиции и военные объекты противника с помощью высокоточного оружия», – резюмировал министр.