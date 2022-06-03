Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож покинул пост гендиректора корпорации

Аркадий Волож ушел с должности гендиректора группы «Яндекс» после попадания в санкционный список Евросоюза.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Также сообщается, что Волож вышел из совета директоров «Яндекса» и покинул руководящие должности в дочерних международных компаниях группы.

В компании отмечают, что Аркадий Волож и его семейный траст не являются контрольными акционерами «Яндекса», поэтому ограничительные меры не могут применяться по отношению к самой компании.

«Аркадий Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V., то есть он не является контролирующим акционером. Таким образом, персональные санкции в отношении Аркадия не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании», — подчеркивается в сообщении.

Волож не будет принимать решения по голосованию акциями компании, которые находятся в этом трасте. «Пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — цитирует Воложа «Коммерсантъ».

Сооснователь «Яндекса» попал под шестой пакет антироссийских санкций, окончательно утвержденный Советом ЕС сегодня, 3 июня. Под новые ограничения попали в общей сложности более 60 физических лиц. Евросоюз, аргументируя внесение в «черный список» Аркадия Воложа, объяснил свое решение тем, что главными акционерами «Яндекса» выступают попавшие под санкции «Сбер» и ВТБ.