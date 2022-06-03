Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России

Совет Евросоюза окончательно утвердил шестой пакет санкций против Москвы и Минска, связанный со спецоперацией на Украине.

«Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии», — говорится в заявлении организации.

В новый пакет санкций входит введение частичного эмбарго на поставки российской нефти, при этом поэтапный отказ от сырой нефти должен занять около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев. От вещания будут отключены телеканалы «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр». Кроме того, в шестой пакет рестрикций входит отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и Белорусского банка развития и реконструкции; запрет на консалтинговые, аудиторские и PR-услуги, а также ограничение доступа к облачным сервисам. В санкционные списки попадут ряд физических и юридических лиц, среди которых предприниматели и члены их семей, представители российской власти и оборонные предприятия. Будут расширены экспортные ограничения на перечень товаров и технологий, в том числе запрещены поставки в Россию 80 видов химикатов.

Уточняется, что временные исключения из запрета на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России решено сделать для Болгарии и Хорватии; Венгрии предоставлена возможность продолжать импортировать сырье по трубопроводу «Дружба».

Как ранее сообщал «Эксперт», после нескольких недель сложных переговоров члены ЕС все же смогли согласовать частичный запрет на импорт российской нефти в рамках шестого пакета санкций. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, поставки нефти из РФ в Евросоюз к концу года сократятся примерно на 90%. Оставшиеся 10% продолжат идти по южной ветке трубопровода «Дружба», в том числе в Венгрию, которой дали отсрочку от эмбарго.