Страховая компания Allianz продаст бизнес в РФ владельцу «Зетта страхования»

Allianz Group объявила о продаже мажоритарной доли своего российского бизнеса.

Сообщается, что покупателем выступит ООО «Интерхолдинг», владелец компании «Зетта страхование» (ранее СК «Цюрих»).

По итогам сделки у Allianz Group останется миноритарная доля 49,9% в объединенной компании, говорится в релизе. Группа отразит в отчетности убыток от этой транзакции в размере около 400 млн евро.

Соглашение с ООО «Интерхолдинг» соответствует решению компании Allianz сократить деятельность в России. Эксперты рынка отмечают, что это решение действительно направлено на обеспечение непрерывного обслуживания клиентов и сохранение рабочих мест для сотрудников компании, как и заявлено на сайте Allianz.

Теперь сделка должна быть одобрена российскими регулирующими органами.

