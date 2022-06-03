SWIFT может скоро исчезнуть, считают в Mastercard

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе прошел в этом году без сенсаций, но без громких заявлений все же не обошлось. Одно из них сделал глава Mastercard. На панели, посвященной цифровым валютам центральных банков (ЦВЦБ, CBDC) и организованной Всемирным деловым советом по блокчейну (GBBC), Майкл Мибах фактически предрек смерть международной межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT через пять лет. Об этом сообщает forbesindia.com.

«Главная цель - сделать транзакцию со всеми необходимыми для компании данными и при этом сэкономить на переводе и одновременно повысить общую производительность»,- отметил в своем выступлении Майкл Мибах.

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Директор Mastercard, как и многие другие в финансовом мире, главны образом озабочен тем, что будет происходить с цифровыми валютами. Причем, об этом говорят везде, включая ВЭФ и центробанки, определяющие монетарную политику как на национальном уровне, так и в масштабах всей планеты.

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«110 стран находятся на той или иной стадии развития ЦВЦБ»,- заявила не так давно директор-распорядитель МВФ Кристина Георгиева.

Майкл Мибах уверен, что в будущем SWIFT перестанет быть доминирующей системой при совершении трансграничных транзакций, но в отличие от двух других участников панели, в целом соглашающихся с ним, он считает, что «переворот» произойдет уже через пять лет.

Правда, вскоре после панели представитель Mastercard несколько смягчил заявление шефа, подчеркнув, что вопрос это очень сложный и что SWIFT, не исключено, продолжит работу, но при этом претерпит существенные изменения.

Мибах далеко не первый, кто предрекает скорую кончину SWIFT. Последние четверть века систему передачи информации и совершения платежей хоронили и другие финансисты, но это, по крайней мере, пока никак не помешало ее доминированию. С другой стороны, сейчас ситуация изменилась и раньше у нее, пожалуй, не было такого сильного противника, как цифровые валюты.

Впрочем, серьезный вызов со стороны ЦВЦБ признают даже в самой SWIFT. Не далее как в апреле о том, что цифровые валюты центробанков могут в близком будущем стать главным средством трансграничных транзакций говорил никто иной, как глава отдела инноваций в SWIFT Ник Кериган. Он также сообщил, что сейчас активно идет работа над тем, чтобы подключить к системе финансовых сообщений и цифровые валюты. Причем, если центробанки разрабатывают каждый свою «цифру», то SWIFT в данном конкретном случае намерен стать объединяющим и связующим звеном.

Пока, правда, этот вопрос находится в стадии разработки, но кто знает, в каком состоянии он будет через пять лет?

Думается, что оплакивать SWIFT будут далеко не все. Едва ли горевать о ней станут в странах, находящихся под финансовыми санкциями, потому что коллективный Запад во главе с США сделал эту систему финансовым оружием. В ходе экономической войны с Россией США и их союзники отключили от SWIFT десятки российских банков. Последним из крупных российских банков в черный список банков, которым запрещено пользоваться системой, был внесен в шестом пакете санкций Евросоюза крупнейший российский банк «Сбер».