Сюжет дня: акции металлургов под прессом санкций

Падением закончилась торговая сессия на Мосбирже для ряда российских металлургических компаний. В пятницу, 3 июня в отрицательном диапазоне торговались бумаги «Северстали» (-12,85% до 711 рублей за штуку), ММК (-5,36% до 33,02 рублей за акцию), НЛМК (-4,58% до 130,02 рублей за акцию).

Давление на металлургический сектор вновь усилилось после включения в санкционный список США одной из крупнейших сталелитейных компаний «Северсталь» и других подконтрольных бизнесмену Алексею Мордашову предприятий. Как считают эксперты, попадание «Северстали» под санкции приведет к проблемам с экспортом для многих российских компаний и как следствие к увеличению поставок на внутренний рынок. На этом фоне стоит ожидать роста конкуренции среди российских металлургов, предполагают аналитики.

Кроме того, не стоит исключать риск вторичных санкций, который создает включение «Северстали» и других компаний Мордашова в санкционный список. Это практически ставит крест почти на всем экспорте «Северстали», считает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

«Когда компания прекратила экспорт продукции в ЕС из-за европейских санкций, сохранялась надежда, что эти объемы удастся хотя бы частично перенаправить на другие рынки. Однако теперь компания может лишиться порядка 30-40% выручки. Ей придется либо сокращать производство, либо увеличивать присутствие на внутреннем рынке, увеличивая конкуренцию с другими производителями, в то время как спрос на прокат снижается после ухода из страны зарубежных автопроизводителей», - прокомментировал эксперт.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -1,37% до 2308,03 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,29% до 1199,55 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:42 мск составила 119,89 долларов за баррель (+1,94%). Российская валюта укреплялась – 60,95 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.