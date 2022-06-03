У россиян изменилась мотивация к покупке жилья

За тридцать лет в России изменился основной мотив покупки жилплощади. Если в 1990-е годы люди стремились просто получить недвижимость в собственность, то сейчас ключевым фактором при покупке квартир является улучшение жилищных условий. Об этом рассказал старший управляющий — директор центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, передает РИА Недвижимость.

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«Уже сейчас в стране 70 миллионов квартир, то есть квартир больше, чем домохозяйств», — сообщил Матовников на конференции по макроэкономике на форуме недвижимости «Движение».

Ссылаясь на данные Сбербанка, он отметил, что порядка 15% его клиентов берут ипотеку второй раз в жизни.

Матовников считает, что старое жилье нужно «изымать с рынка, заменяя морально устаревшие дома на качественно другие с сохранением инфраструктуры». При этом, по его словам, горожане не всегда воспринимают переезд в новый дом как улучшение жилищных условий и, приобретая квартиру, уже «не хотят ехать к черту на кулички».

«Наступает пора реновации, нужна новая градостроительная политика… Человек начинает уставать от человейников, нужно думать, каким будет наш город будущего», — резюмировал аналитик.

