Депутат предложил платить за горячее водоснабжение меньше



Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов обратился в Минстрой с инициативой о снижении стоимости коммунальных услуг на период плановых отключений горячего водоснабжения. Соответствующее предложение направлено на имя главы ведомства Ирека Файзуллина.

В своем обращении Василий Власов отметил, что на его имя поступает от граждан большое количество вопросов, связанных с тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Он также пояснил, что во время отключения горячей воды домохозяйства вынуждены самостоятельно нагревать воду, что создаёт неудобство и повышает потребление электроэнергии, а значит и расходы на ее оплату.

«Исходя из вышеизложенного, предлагаю снизить плату за водоснабжение и электроэнергию на 50% во время плановых летних отключений горячего водоснабжения», — цитирует слова депутата RT.