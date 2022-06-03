В Китае раскрыли истинное предназначение поставок на Украину американских РСЗО HIMARS

Американские ракетные системы HIMARS, которые Вашингтон поставит Киеву, не смогут повлиять на ход спецоперации России на Украине. По мнению экспертов китайского издания Global Times, этот шаг Вашингтона всего лишь символическим жестом поддержки Украины.

«США передают системы Украине сугубо для демонстрации позиции, – говорится в материале газеты, выдержки их которого публикует РИА Новости. – РСЗО не помогут одержать верх, и сторонам следует это понимать».

Кроме того, отмечается, что не стоит преувеличивать мощности этих орудий, к тому же украинские военные не проходили обучения по эксплуатации ракетной системы HIMARS и не знают, как её применять.

Как ранее писал «Эксперт», официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обсуждать обещания президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские ракетные системы HIMARS для нанесения ударов по целям на территории РФ бесполезно.

В этой связи она отметила, что ещё в конце 2021 года Москва затребовала письменные гарантии безопасности от Киева, так как на слова Зеленского, а также его покровителей с Запада «больше никто не ориентируется».

Напомним, 2 июня заместитель министра обороны США Колин Каль сообщил, что новый пакет американской военной помощи Украине включает четыре современные реактивные системы залпового огня HIMARS, которые способны в передаваемом оснащении поражать цели на расстоянии до 80 км.

