В Кремле сделали важное заявление о сроках завершения спецоперации России на Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга для журналистов сделал важное заявление о сроках завершения специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

По словам представителя Кремля, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока все её цели не будут достигнуты, передаёт РИА Новости.

«Операция имеет своей основной, одной из главных целей – это защита людей, проживающих в ДНР и ЛНР, – пояснил он. – В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определённые результаты от по-нацистски настроенных ВСУ, а также непосредственно от националистических элементов».

Песков также напомнил, что в ходе спецоперации уже освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни.

«Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты», – сказал пресс-секретарь российского журналиста, отвечая на соответствующие вопросы представителей СМИ.

Как ранее писал «Эксперт», министр обороны Сергей Шойгу поставил перед российской армией новые задачи в рамках специальной военной операции на Украине, которые ускорят её темпы. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам встречи с руководителем военного ведомства.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.