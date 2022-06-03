В России могут сделать бесплатным второе высшее образование по IT-специальностям

Министерство образования и науки РФ готово рассмотреть вопрос возможности получения бесплатного второго высшего образования по IT-специальностям.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Агентство напоминает, что в конце апреля первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак предложил рассмотреть такую возможность. Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки, в случае поступления предложения «министерство проработает его в установленном порядке».

В ведомстве указали на меры, которые предпринимаются для обеспечения рынка труда квалифицированными кадрами в области информационных технологий в настоящий момент. В частности, в стандарты высшего образования уровней бакалавриата и специалитета включена цифровая компетенция, формирующая у выпускников способности использовать современные технологии и программы при решении задач профессиональной деятельности, а в образовательные программы по подготовке IT-кадров теперь входит общепрофессиональная компетенция, дающая навыки по разработке алгоритмов и программ для практического применения.

Также в пресс-службе Минобрнауки отметили, что число бюджетных мест по группам специальностей и направлениям, входящим в проект «Кадры для цифровой экономики», постоянно растет. «На 2022-2023 учебный год вузам в рамках подготовки кадров для цифровой экономики установлено 160 413 мест, что на 532 места больше, чем в 2021-2022 (159 881 место). В 2020-2021 было 145 480 мест. В целом за последние 3 года прирост составил 14 933 места», — рассказали в министерстве.

Уточняется, что при планировании приема в вузы Минобрнауки учитывает потребности в профессиональных кадрах разных регионов, а также отраслей экономики и крупнейших работодателей.