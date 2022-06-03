В Ростов-на-Дону прибыло первое грузовое судно из возобновившего работу порта Мариуполя

Первое грузовое судно, вышедшее из восстановившего работу после начала спецоперации порта Мариуполя, прибыло в Ростов-на-Дону.

Об этом со ссылкой на администрацию ростовского порта пишет «Интерфакс».

«Стоит на рейде в ожидании комиссии», — рассказал собеседник агентства. Уточняется, что в Мариуполе судно было загружено металлом.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что первый сухогруз в сопровождении катеров Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота вышел из порта Мариуполя после его полного разминирования. «Корабль типа "Славутич" стал первым судном, отправленным с грузом в рейс после освобождения города», — говорится в сообщении оборонного ведомства 31 мая.

В конце прошлой недели Минобороны заявило, что порт Мариуполя начал работать в обычном режиме. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков проинформировал о завершении мероприятий по разминированию и демилитаризации объекта. Сообщалось, что саперы нашли и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими военными. Кроме того, российские подразделения разминировали участок побережья Азовского моря, прилегающий к порту.

По словам главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, часть судов в порту Мариуполя перейдет в юрисдикцию ДНР, у республики будет собственный торговый флот. Пушилин сообщил, что подача воды и электричества в порт будет восстановлена до конца июня.