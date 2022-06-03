Вице-мэр Ефимов: «Индустриальные кварталы» будут ежегодно приносить в бюджет Москвы 1 трлн рублей

В Москве после преобразования по проекту «Индустриальные кварталы» 150 промзон в городской бюджет будет ежегодно поступать примерно 1 трлн рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках проекта “Индустриальные кварталы” в столице проводят редевелопмент бывших промзон и неэффективно используемых территорий. Это не только улучшит облик Москвы и создаст более комфортные условия для жизни горожан, но и обеспечит значительный рост объема поступлений в бюджет. Сейчас мы планируем преобразовать около 150 территорий общей площадью почти две тысячи гектаров. По нашим оценкам, после завершения всех проектов столица будет ежегодно получать триллион рублей в текущих ценах за счет налоговых отчислений. Для сравнения: это покроет более 70% расходов бюджета, направленных на городские проекты развития в этом году», – рассказал Ефимов.

Комплексное развитие городских территорий займет около 10–15 лет, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Максим Гаман.

«Инвестиции в создание новых индустриальных кварталов составят примерно семь триллионов рублей. На месте заброшенных территорий планируется построить 35 миллионов квадратных метров недвижимости. В результате бывшие промзоны превратятся в благоустроенные районы с домами, детскими садами, школами, поликлиниками и всей необходимой для жизни инфраструктурой. Также в рамках проекта “Индустриальные кварталы” создадут высокотехнологичные производства», – рассказал Гаман.