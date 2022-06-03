Ефимов: Китай инвестировал в экономику Москвы более 900 млн долларов

Инвестиции Китая в московскую экономику за последние пять лет выросли в 1,7 раза. Это во многом связано с мерами поддержки, которые столица оказывает локализовавшим производство инвесторам. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москву и Китай связывают прочные деловые связи. Так, по последним данным ЦБ РФ, на 1 октября 2021 года накопленный объем инвестиций из КНР в столицу России составляет 912 миллионов долларов. Из них 644 миллиона долларов приходится на участие в капитале московских предприятий. За пять лет вложения китайского бизнеса выросли в 1,7 раза, за отчетные полгода – с апреля по сентябрь 2021 года – на 3,9%. Растет и товарооборот между Москвой и Китаем: в 2021 году он составил 64,47 миллиарда долларов, что на 33,9% больше, чем годом ранее», – сообщил Ефимов.

Площадкой для обсуждения сотрудничества между сторонами стала конференция, которая состоялась в начале июня в Москве. В ней приняли участие представители мэрии столицы, Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), Союза китайских предпринимателей в России, Торгово-экономического представительства провинции Цзянсу КНР в России и СНГ.

Москва в 2021 году экспортировала в Китай товаров в общей сложности на 30,37 млрд долларов, что составляет 14,7% от всего объема экспорта столицы. Импорт превысил 34 млрд долларов, что на 26,4% больше, чем годом ранее.

Приход китайских инвесторов в особую экономическую зону столицы может стать важным импульсом для развития товарооборота Москвы и Китая, подчеркнул президент РАСПП Виталий Манкевич. Уход нескольких западных компаний с российского рынка вызвал интерес к ОЭЗ со стороны бизнес-сообщества Китая. Партнеры ориентированы на работу по проектам, гарантированным государством и предлагающим особые условия.

«Столица России обладает большим потенциалом для локализации китайского бизнеса. Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, Москва развивает инновационную инфраструктуру, предлагает площадки под размещение предприятий, использует различные формы государственно-частного партнерства. Предприниматели из КНР, пожелавшие локализовать производство в столице, могут сделать это в особой экономической зоне — технополисе “Москва”. В ОЭЗ действует режим свободной таможенной зоны: все ввозимые товары и оборудование освобождаются от уплаты таможенных налогов и сборов», – сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Помимо этого, резиденты ОЭЗ могут сэкономить на региональных налогах: обнулить платежи по налогу на имущество и транспортному налогу. Также в столице на фоне санкций приняли мораторий на индексацию арендных ставок.

Локализовать производство в столице можно и с помощью офсетного контракта. Такой механизм гарантирует инвестору гарантированный госзаказ со стороны региона. Бизнес в свою очередь обязан создать или модернизировать производство на территории столицы. На данный момент подписано пять таких контрактов с совокупным объемом инвестиций 12,9 млрд рублей. В ближайшем будущем планируется распространить практику офсетных контрактов на все сферы городского хозяйства, а также снизить порог входа для инвесторов с 1 млрд рублей до 100 млн рублей.

«Несмотря на все сложности последних лет, Китай и Россия добились новых прорывов в проектном сотрудничестве. Уверенно развиваются стратегические крупные проекты в энергетике, ядерной энергии, авиации, космосе, инфраструктуре и других областях. В прошлом году начато строительство четырех блоков атомных электростанций «Тяньвань» и «Сюйдапу», ожидается открытие автомобильного моста Хэйхэ-Благовещенск и железнодорожного моста Тунцзян-Нижнеленинское. Продолжают расширяться сферы сотрудничества. И что также важно, углубляется межрегиональное сопряжение. Москва готова к сотрудничеству с Китаем и добилась значительных результатов в области экономики, торговли, науки и техники, культуры и туризма», – сказал советник посольства КНР в РФ Юй Хунчи.

На территории Москвы уже ведут деятельность компании с участием китайского капитала. Они работают в таких отраслях, как строительство, энергетика, химическая промышленность, производство легковых автомобилей и автотранспортных средств, электротехнического оборудования, машин и аппаратуры, мобильных и фиксированных терминалов.

Например, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) договорились с китайской компанией Holdings о совместном строительстве научно-технологического парка на территории Технологической долины МГУ. Кроме того, Tus-Holdings присоединится к консорциуму инвесторов, для реализации проекта научно-технологического парка и комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы.