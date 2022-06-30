Акции «Газпрома» в моменте упали на 30%

Главным событием сегодняшнего дня стало абсолютно неожиданное решение собрания акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды за прошлый год.

Зампредправления «Газпрома» Фамил Садыгов объяснил это так: «Акционеры приняли решение, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно. Приоритетами "Газпрома" в настоящее время являются реализация инвестиционной программы, включая газификацию регионов Российской Федерации, и подготовка к предстоящей зиме. И, безусловно, мы должны быть готовы выполнить обязательства по выплате налогов в повышенном размере».

При этом рынок более чем на 99% был уверен в том, что акционеры одобрят распределение прошлогодней прибыли. Многие аналитики писали, что за первое полугодие текущего года компания получила выручку, в разы большую, чем за весь прошлый год. Поэтому деньги у компании есть, даже с большим избытком. Ожидание дивидендов также аргументировалось потребностью бюджета в доходах в условиях их сокращения из-за укрепления рубля.

На сегодняшнее утро дивидендная доходность акций «Газпрома», то есть отношение размера ожидаемых выплат к цене акции, составляло около 17,5%.

На информации о невыплате дивидендов акции компании в моменте теряли треть стоимости. В структуре Индекса Мосбиржи акции «Газпрома» имеют наибольший вес. Поэтому потери Индекса Мосбиржи к полудню превысили 5%.

Более того, данная новость ухудшила общий сентимент российского рынка акций: в «красную» зону ушли абсолютно все «голубые фишки», даже те, которые сегодня с утра показывали уверенный рост.

В районе полудня Индекс Мосбиржи торгуется в 50 пунктах выше технической поддержки 2000 пунктов. При пробое этого уровня падение российского рынка акций усилится.

Теперь нельзя исключить, что и «Роснефть», собрание акционеров которой также проходит сегодня, не станет выплачивать финальных дивидендов за прошлый год. Если будет принято именно такое решение, это подстегнет фондовых «медведей» к усилению атаки.

Сегодня запланированы собрания акционеров примерно 20 компаний, но их результаты уже не будут иметь такого значения, как у «Газпрома».

