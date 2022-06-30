Атака на доллар

В последние два дня настроения участников валютного рынка меняются очень быстро. Вчера во второй половине дня рубль начал быстро слабеть, и складывалось впечатление, что российская валюта уходит в среднесрочную коррекцию вплоть до похода в район 60 руб за доллар.

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Однако сегодня торги на валютном рынке начались с агрессивных покупок рубля. Попытки сломить тренд в середине дня не увенчались успехом — под занавес торгов падение доллара усилилось, и рубль закрыл торги вблизи максимальных внутридневных отметок. В четверг рубль укрепился к доллару почти на 3,4%, последняя сделка прошла по котировке 51,45 руб за доллар.

При этом обороты торгов были высокими для последних недель: по паре доллар-рубль расчетами «завтра» было наторговано 132,7 млрд руб.

Усиление распродажи доллара к концу дня в совокупности с большими торговыми оборотами свидетельствует о том, что сегодня далеко не весь спрос на рубль остался удовлетворенным. Следовательно, укрепление рубля может продолжиться завтра.

Однако агрессивно покупать рубль против доллара рискованно. Сейчас завершился налоговый период, и крупные экспортеры могут повременить с продажей валютной выручки. Есть и сомнения по поводу сохранения объемов газового экспорта в Европу. Решение собрания акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды за прошлый год до того напугало финансовых аналитиков, что его интерпретируют как возможность полной остановки поставок российского газа «недружественным странам».

В любом случае, фактор неопределенности оказался сейчас повышен. «Вчера курс USD/RUB отскочил от психологически важного уровня 50 рублей за доллар. Сегодня же российская валюта показывает снижение. Ввиду наличия многих нерыночных факторов, прогнозировать курс в текущий момент — затруднительная задача. На валютном рынке может наблюдаться значительная волатильность. Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что оптимальный для экономики курс находится на уровне 70-80 рублей. К этой отметке пара USD/RUB и может стремиться на среднесрочном горизонте», — высказал «Эксперту» свою точку зрения управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

Однако в ближайшие месяцы такого сильного падения рубля ожидать не стоит, поскольку объем экспортной выручки будет превышать спрос на валюту со стороны импортеров.

«В целом, мы видим, что спрос со стороны импортеров постепенно восстанавливается, но медленными темпами. Поэтому, на наш взгляд, решить задачу ослабления рубля можно только с возобновлением процесса пополнения резервных фондов», — говорит Алексеев.

Но против искусственного ослабления курса национальной валюты резко выступает Банк России, и вряд ли он сдаст свои позиции в обозримом будущем.

Поэтому в ближайшие дни динамика курса рубля будет определяться как объемом продажи валютной выручки, так и настроениями спекулянтов. Не исключено, что последние, после того как попытка опустить рубль закончилась неудачей, попробуют атаковать доллар с целью увести курс российской валюты ниже отметки 50 руб за доллар.



