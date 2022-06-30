АЦБК до 2028 года полностью переведет энергетическое хозяйство на природный газ

Архангельский ЦБК с рабочим визитом посетил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков. Он осмотрел действующие энергетические мощности АЦБК и обсудил с руководством комбината возможные варианты государственной поддержки масштабного инвестиционного проекта по полному переводу энергетического хозяйства предприятия с каменного угля на природный газ.

На текущий момент на АЦБК действуют три собственных энергоисточника: ТЭС-1, ТЭС-2 и ТЭС-3. Вторая и третья станции обеспечивают электроэнергией производственные нужды комбината. Основной объект генерации – ТЭС-1 вырабатывает тепло- и электроэнергию не только для комбината, но и обеспечивает теплом и электричеством Новодвинск.

В рамках масштабной программы модернизации на ТЭС-1 ведется замена турбоагрегатов. В конце лета в промышленную эксплуатацию будет введена новая турбина № 7 Уральского турбинного завода. В планах на ближайшие годы – замена турбин № 6 и № 8.

Параллельно с этим планируется подключить АЦБК к магистральному газопроводу – перевод станции с угля на газ и вывод из работы физически устаревшего котельного оборудования позволит резко снизить экологическую нагрузку, эксплуатационные затраты, повысить экономичность и надежность работы котлов, а также увеличить выработку электроэнергии.

Инвестпроект предусматривает три основных этапа: замену технологического оборудования энергетического комплекса с переходом с каменного угля на природный газ; реконструкцию прессовой части транспортно-погрузочной линии на производстве целлюлозы и реконструкцию бумагоделательной машины № 6. В результате модернизации планируется увеличить производственные мощности по выпуску товарной целлюлозы на 18 тыс. тонн в год (8%) и по производству бумаги – на 12 тыс. тонн в год (60%).

«Архангельский ЦБК продолжает ранее запланированные инвестиционные проекты, в том числе такие масштабные, как перевод энергетики на газ. Стоимость всех мероприятий только на первом этапе превышает 11 млрд рублей. Сейчас мы ведем расчеты по второму и третьему этапам. Рабочий визит на комбинат заместителя министра РФ Анатолия Бобракова мы рассматриваем, как конкретный шаг для реализации масштабных планов по обновлению АЦБК», – сообщил директор по финансам АЦБК Олег Губин.

Перевод энергетики предприятия с угля на газ будет иметь положительный эффект и для экологической сферы. Так, ежегодное сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составит порядка 23 тыс. тонн за счет снижения выбросов золы углей, серы диоксида, окислов азота, мазутной золы и сажи. Ежегодное сокращение валовых сбросов сточных вод за счет прекращения сбросов взвешенных веществ со шлакозолоотвала составит около 192 тонн. Отпадет потребность в размещении отходов на золошлакоотвале в количестве порядка 138 тыс. тонн.

Как заявили на АЦБК, при осуществлении этого масштабного проекта комбинат рассчитывает на государственную поддержку. «Подписанное 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме четырехстороннее соглашение о стратегическом партнерстве между министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Архангельской области и Архангельским ЦБК послужит основой для реализации проекта», – прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Архангельской области Виктор Иконников.

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков в ходе рабочего визита пообещал АЦБК оказывать необходимое содействие в рамках существующих мер господдержки. «Для успешной и своевременной реализации инвестиционных проектов предприятия-резиденты АЗРФ могут беспрепятственно воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки, в том числе инфраструктурной, налоговыми льготами, значительным снижением страховых взносов, программой субсидирования процентной ставки. Мы готовы оперативно реагировать на запросы инвесторов, дорабатывать механизмы и инструменты господдержки», – подчеркнул он.

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы. Полный перевод энергетического хозяйства Архангельского ЦБК на природный газ планируется завершить в 2028 году.