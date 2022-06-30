Безветрие угрожает усилить энергетический кризис в Германии

Новой угрозой для энергетической безопасности первой европейской экономики в очередной раз может стать погода, а если быть точнее - ветер. Выработка электроэнергии за счет энергии ветра на этой неделе резко снизится из-за слабого ветра, который прогнозируют метеорологи в ближайшие дни. Похоже, повторяется прошлогодняя история, сильно поколебавшая веру в возможность и правильность быстрого отказа от ископаемых видов топлива и переход к возобновляемым источникам энергии. Одним из них и является энергия ветра, по производству которой Германия лидирует в Старом Свете. В прошлом году специалисты назвали слабый ветер одной из причин начавшегося в конце лета – начале осени энергетического кризиса в Европе.

В первую неделю июля, сообщает Bloomberg, в Германии ожидается резкое снижение производства ветровой энергии, что, как нетрудно догадаться, еще больше осложнит и без того тяжелую ситуацию в энергетике. Напомним, недавнее снижение «Газпромом» по техническим причинам на 60% объемов газа, подаваемого по газопроводу «Северный поток 1», а также закрытие его на плановую профилактику во вторую декаду июля вызвало в Германии панику. Немцы боятся, что после окончания профилактики «Газпром» не восстановит подачу газа на прежнем уровне и что это помешает запастись газом для предстоящей зимы. Сейчас же к этим неприятностям добавляется еще одна. Надежды на то, что ветровая энергия поможет в трудную минуту, похоже, не оправдаются.