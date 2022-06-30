Чистая прибыль «КамАЗа» в 2021 году превысила четыре миллиарда рублей

ПАО «КамАЗ» представило годовую бухгалтерскую отчетность и рассказало о распределении прибыли по результатам деятельности за 2021 год.

Как сообщается на сайте госкорпорации «Ростех» (совладелец «КамАЗа»), чистая прибыль компании в 2021-м составила 4,06 млрд руб.

Акционеры предприятия утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам работы за прошлый год. «Большинством голосов акционеры предприятия проголосовали часть прибыли в размере 3,987 млрд рублей направить на финансирование инвестиционной программы. Оставшаяся часть чистой прибыли — 70,06 млн рублей — пойдет на формирование резервного фонда предприятия», — указывается в пресс-релизе. Уточняется, что акционеры «КамАЗа» одобрили участие компании в Ассоциации содействия цифровому развитию и ассоциации «Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики».

После начала спецоперации РФ на Украине «КамАЗ» попал под санкции ЕС, Великобритании, США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. В санкционных списках оказался и гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин.

Помимо «Ростеха», также находящегося под санкциями, совладельцами «КамАЗа» выступают ООО «Автоинвест» (23,54%) и германская Daimler AG (15%), которая ранее заявила о приостановке сотрудничества с автоконцерном. В числе миноритариев «КамАЗа» — KAMAZ International (4,25%), Евразийский банк развития (ЕАБР, 3,72%) и АО «Связьинвестнефтехим» (2,8%).