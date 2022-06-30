Высказывания Экклстоуна о Путине взбудоражили Британию

Берни Экклстоуну, без преувеличения можно сказать «отцу» очень популярных в мире автогонок «Формулы 1», уже перевалило за 90. На пенсию он ушел совсем недавно, в 2017 году. Ему уже 91 год, но в свои далеко не юношеские годы он сохранил ясный ум, хорошую память и неплохую (для своего возраста) физическую форму. Достаточно сказать, что два года назад Экклстоун в четвертый раз стал отцом.

В очередной раз бывший шеф «Формулы 1» доказал, что с головой у него все в порядке, на передаче «Доброе утро, Британия» на телеканале ITV. Разговор зашел о последних событиях в гонках «Формулы 1» и о том, что сейчас происходит в Соединенном Королевстве и мире.

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Естественно беседа коснулась и событий на Украине. Об Украине его спросили не случайно. Дело в том, что он с 2014 года, года проведения первого Гран-при «Формулы 1» в Сочи, знаком с президентом Путиным и поддерживает с ним дружеские отношения.

Интервью Берни Экклстоуна вызвало на туманном Альбионе шквал комментариев и отзывов. Отзывов крайне негативных, если говорить об официальных лицах, включая руководство «Формулы 1», которое поспешило дистанцироваться от своего бывшего начальника, а также выразившую возмущение главу МИД Великобритании Лиз Трасс и нередко вполне доброжелательных, если их авторами являются простые британцы. Дело лишь в том, что мнение чиновников и сильных мира сего мгновенно растиражировали все британские СМИ, а мнение простых жителей Британии можно найти только в соцсетях.

Если в двух словах, то девятый вал упреков от чиновников бывший шеф «Формулы 1» получил, потому что тепло отозвался о президенте России и даже заявил, что готов закрыть его своим телом от пули убийцы. Дословно Берни сказал, что готов «словить пулю», предназначенную для Владимира Путина, которого он назвал «первоклассным человеком».

«Я и сейчас готов словить за него пулю,- заявил Берни Экклстоун,- потому что он первоклассный человек. Он делает все ради России и делает это, потому что убежден в том, что это пойдет на пользу России».

Если Путина Берни Экклстоун хвалит, то президента Украины Владимира Зеленского он ругает и считает виновным в том, что происходит сейчас на Украине. Зеленский, не сомневается Экклстоун, совершил большую ошибку, отказавшись от диалога с российским лидером. Путин, уверен он, человек разумный. Президент обязательно бы встретился с Зеленским, выслушал его и, возможно, что-нибудь сделал, чтобы исправить ситуацию.

«Тот, второй, на Украине…- сказал Берни,- кажется, по профессии он комик… по-моему, он хочет вести себя, как комик…»

«Я абсолютно уверен, что украинцы, если бы по-настоящему хотели этого, нашли бы способ, как выйти из этой ситуации!»- подчеркнул Экклстоун.

Этими словами он поверг своего интервьюера Кейт Гаррэвэй в шок и состояние, близкое к ступору. В первые мгновения даже показалось, что она просто не поверила своим ушам.

На вопрос ведущей, воспользовался бы он возможностью поговорить с Путиным о ситуации на Украине и попросить его пересмотреть свои решения, он ответил отрицательно. Путин, полагает он, уверен в своей правоте и прекрасно знает, что делает и что нужно делать.

Экклстоуна также спросили по поводу решения «Формулы-1» отобрать у России Гран-при и запрете российским пилотам выступать под своим флагом. «Я сейчас не в том положении, чтобы что-либо предпринять по этому поводу. Не уверен, что остановил бы это, и уж точно сейчас не стал бы, но я считаю неправильным запрет российским спортсменам, в том числе гонщикам, заниматься своим видом спорта. Они не вмешивались во все это, они не должны быть наказаны», — сказал Экклстоун.

Берни Экклстоун далеко не первый раз делает резонансные заявления. Три года назад, например, он уже говорил, что готов отдать свою жизнь за Путина, и жалел, что Путин руководит только Россией, а не всей Европой.

