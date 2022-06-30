Экс-владелец «Формулы-1» Берни Экклстоун поддержал Владимира Путина

Берни Экклстоун в прямом эфире программы Good Morning Britain на телеканале ITV шокировал сегодня британских зрителей своими высказываниями в поддержку российского лидера Владимира Путина.

В ответ на вопрос, считает ли он до сих пор российского лидера своим другом, о чем говорил ранее, Берни Экклстоун ответил: «Я по-прежнему готов принять пулю за Владимира Путина. Я бы предпочел, чтобы это было не больно, но пулю принять все-таки готов. Он — первоклассный мужик. Он считает свои действия правильными и верит в то, что делает для России. К сожалению, он, как и многие деловые люди, время от времени совершает ошибки. Когда ты совершаешь ошибку, ты должен сделать все возможное, чтобы исправить ее. Гибель украинцев не была преднамеренной. Посмотрите на американцев, нападающих на страны, которые не имеют ничего общего с США».

«Что касается Зеленского, то раньше он был комиком, и, судя по всему, намерен продолжать заниматься чем-то таким. Если бы он немного подумал, приложил бы некоторые усилия для разговора с Путиным и выслушал бы его, то мог бы что-то изменить. Уверен, война не была преднамеренной. Если бы Украина хотела выйти из этой ситуации должным образом, то сделала бы это», — подчеркнул Берни Экклстоун.

Стоит отметить, после выхода телепрограммы и телеканал, и «Формула-1» поспешили отмежеваться от заявлений Экклстоуна, указав, что сказанное им — это его «личное мнение».

Напомним, что проведение Гран-при России в период с 2014 по 2021 годы в рамках чемпионата «Формулы-1» стало возможным именно благодаря успешным переговорам Берни Экклстоуна с Владимиром Путиным об организации этих гонок в РФ.