Решение о дивидендах «Газпрома» принято из высших соображений

На годовом Общем собрании акционеров ПАО «Газпром», прошедшем сегодня в форме заочного голосования, неожиданно не было принято решение по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Таким образом, акционеры газового гиганта не получат выплат по итогам 2021 года, которые обещали стать рекордными — 52,53 рублей за акцию вместо обычных для последних лет 7-9 рублей.

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Стоит отметить, что решение о невыплате дивидендов обвалило акции «Газпрома» на бирже. Котировки компании рухнули в какой-то момент на 30%, потянув за собой весь российский фондовый рынок. Однако в перспективе можно будет рассчитывать на коррекцию, считают эксперты.

Невыплата как следствие декаплинга

Похоже, что принятое (точнее – непринятое) решение оказалось непростым. В публичном поле его прокомментировали не Виктор Зубков и Алексей Миллер, избранные на собрании председателем совета директоров и председателем правления, а заместитель председателя правления Фамил Садыгов. По его словам, приоритеты компании будут смещены от выплаты дивидендов в сторону реализации инвестиционной программы, в которой значительное место уделяется газификации регионов и подготовка к зимнему периоду.

Этот тезис коррелирует с апрельским заявлением Президента РФ Владимира Путина о том, что «нужно расширить программу газификации российских регионов», отраженным в майском перечне поручений по реализации президентского послания Федеральному собранию и в подписанном главой государства в июне законе о бесплатном проведении газопроводов до границ земельных участков россиян, требующем существенного финансирования.

При этом в инвестпрограмме «Газпрома», упомянутой зампредом правления, можно найти не только региональные проекты, но и те, которые завязаны целым узлом трубопроводов на восточных соседей России. Таким образом, тенденция к переориентации газового монополиста с западных рынков уже начала претворяться в жизнь посредством реверса его финансовых потоков.

Еще один важный для понимания ситуации аспект заключается в том, что держателям американских депозитарных расписок (АДР) принадлежат 16,16% акций «Газпрома». Абсолютное большинство среди них составляют компании из США и ЕС, инвестиционные и пенсионные фонды, а также физлица из-за океана и из стран Евросоюза. Очевидно, что такое положение вещей также было принято во внимание при выработке решения о дивидендах.

«Есть версия, что “Газпром” ожидает сокращения дальнейшего поставок газа в Европу в связи со всеми актуальными конъюнктурными явлениями. Если поставки действительно будут дальше минимизироваться, то заработать денег столько, сколько предполагалось ранее, уже не получится. А ведь надо выплачивать налоги, строить новые трубопроводы в Китай. В этих условиях, предполагаю, и решили уменьшить дивиденды», — отметил, комментируя решения собрания акционеров крупнейшей отечественной компании, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«С другой стороны, сам по себе факт, что компания не платит дивиденды не является чем-то уникальным. Такое уже было в корпоративной практике. Сколько высокотехнологичных компаний не выплачивали дивиденды, а их акции все равно позже росли в цене. Инвесторы предполагали, что потом компания “выстрелит”. Сделает ли это в будущем “Газпром”, зависит от нескольких факторов: удастся ли договориться с Европой, насколько быстро мы будем переключаться на Китай, как быстро получится нарастить внутренний спрос, будут ли новые промышленные проекты, которые дадут увеличение потребления газа внутри страны», — заявил «Эксперту» Станислав Митрахович.

Он рассматривает сегодняшнее решение «Газпрома» как следствие постепенного декаплинга — распада «пары» в сфере энергетики между Европой и Россией. «Но не только мы испытали влияние данного процесса. Европейские компании, к слову, начали просить помощь у государства, потому что у них уже пропадает доступ к газу по приемлемой стоимости. В частности, Uniper обратился за помощью к немецкому правительству. И это только начало. Химический концерн BASF заявил, что будет частично закрывать свои химические предприятия, потому что у них нет доступа к газу за адекватные деньги, чтобы продолжать работу. Будет ли правительство им что-то выплачивать, чтобы у концерна появилась возможность покупать дорогой СПГ — неизвестно. Так что ситуация сложная у всех, и это точно является следствием нашего экономического “развода” с Западом», — указал эксперт.

Государство ничего не потеряет

«Я полагаю, что решение принимала не компания, а основной акционер — государство. Понятно, что была некоторая позиция «Газпрома». Но без решения государства подобного рода решения приниматься просто физически не могут», — подчеркнул в беседе с корреспондентом «Эксперта» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его мнению, невыплата рекордных дивидендов, вероятнее всего, связана с внешними обстоятельствами и теми рисками, которые они создают для бизнеса «Газпрома» в целом и внутри страны.

«Внушительный размер дивидендов проистекал из двух обстоятельств: рекордная прибыль и распоряжение правительства о том, что компании с госучастием должны оставлять на выплаты дивидендов не менее 50% чистой прибыли. Казалось бы, половину денег получило бы государство, но “Газпром” просит подождать. А ждать они собрались следующего: пока не ясно, какие показали будут в 2022 году. За первое полугодие «Газпром» получил, как минимум, не меньше, если не больше, чем за аналогичный период прошлого года, потому что цены на российский газ парируют падение объемов. То есть, если в прошлом году это было около 200 долларов на 1 тысячу кубометров, то сейчас цены доходят до 1000-1100 долларов. Значит, даже падение спроса на 20-28% не ведет к финансовым потерям. Но мы не знаем, что будет во втором полугодии», — указал эксперт.

По его мнению, есть ряд предпосылок, указывающих на то, что по сравнению с первым полугодием поставки могут снизиться или остаться примерно на уровне второго полугодия прошлого года, когда они были не самыми выдающимися. «Связано это было с растущей ценой и началом сокращения спроса на газ в ЕС, — продолжил Александр Фролов. — Высокие цены приводили к тому, что население начинало экономить, промышленные предприятия сокращали выпуск продукции или вообще закрывались. И в 2022 году этот процесс ускорился. Спрос на газ в промышленном секторе ЕС за первый квартал 2022 года сократился на 20%, а туда приходится четверть всех газовых поставок. В совокупности в первом квартале текущего года относительного аналогичного периода 2021 года упал на 7%. И никаких предпосылок для того, чтобы этот процесс остановился, нет. Значит, даже несмотря на политическую составляющую, которую сбрасывать со счетов нельзя, приходится признать — падение спроса не может не сказаться на российском газе».

Кроме того, Александр Фролов напомнил про чисто технические трудности по поставке топлива (в том числе, связанные с оборудованием «Северного потока»), решение которых находится под вопросом. Соответственно, исходить следует из того, что поставки могут быть рекордно низкими, учитывать экономический кризис и возможное изменение энергетической конфигурации.

«То есть “Газпром” отталкивается от самого плохого сценария. Замена оборудования, технические работы — на это все нужны деньги, и это все входит в инвестиционную программу. При этом обязательства “Газпрома” перед внутренним рынком никто не отменял. Средний объем инвестиционной программы за прошлые годы у компании составлял 1 трлн рублей. И эта финансовая подушка безопасности, которая не выплачивается в качестве дивидендов, может пригодится в 2023 году для обеспечения капитальных затрат на территории РФ», — заметил эксперт.

«Но самое интересное, если половина акций “Газпрома” принадлежит государству, то получается, что оно фактически отказалось от около 600 млрд рублей? Нет. Минфин чуть ранее внес предложение о временном увеличении осенью налога на добычу ископаемых. С сентября по ноябрь это может принести около 420 млрд рублей. А если продлить действие повышенного налогового сбора на некоторое время, то фактически дивиденды будут компенсированы», — подсчитал Александр Фролов.

Отметим, что подготовленные в июне Министерством финансов поправки в статью 343 Налогового кодекса, которые вводят временную надбавку к НДПИ на добываемый в России газ, сегодня приняты Госдумой во втором чтении.

Между тем, текущее падение курса акций, которое вызвало решение «Газпрома», на самом деле вряд ли волнует компанию. Данный фактор, как и капитализация, для производственных компаний такого типа является глубоко вторичным.

«Понятно, что этим показателем можно бравировать, но по сути на деятельности “Газпрома” это не сказывается. Компании и государству это попросту неинтересно. Конечно, невыплата дивидендов — это плохой, хотя и не уникальный прецедент. Но в данном случае “Газпром” просто решил сделать ставку на долгосрочную программу, а не радовать акционеров», — резюмировал эксперт.

Таким образом, учитывая, что долгосрочная программа развития стратегически важнейшей для экономики страны компании согласовывается на самом высоком уровне, можно даже не сомневаться — решение по дивидендам было принято из самых высших соображений.