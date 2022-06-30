Германия подарила 10 млрд евро Великобритании

Принадлежавшая ПАО «Газпром» до 31 марта 2022 года дочерняя структура Gazprom Germania GmbH, переименованная немецкими властями в Securing Energy for Europe GmbH (SEFE), получила госкредит в 10 млрд евро. Теперь она готова возобновить свою деятельность. Однако основную выгоду от этой операции получат не немецкие, а британские газовые трейдеры.

В британской The Financial Times 30 июня было опубликовано интервью с управляющим директором бывшей Gazprom Germania (ныне SEFE) Эгбертом Лэге. Топ-менеджер был назначен Федеральным сетевым агентством ФРГ после того, как 31 марта этого года «Газпром» был вынужден отказаться почти от всех своих европейских активов под угрозой национализации. Условия вынужденной сделки по соображениям национальной безопасности и коммерческой тайны российской стороной не разглашаются.

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Известно лишь, что «Газпром» полностью прекратил участие в германской компании Gazprom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, в числе которых британская Gazprom Marketing & Trading Limited (другими словами, последняя компания была «внучкой» «Газпрома»). В конечном итоге холдингу больше не принадлежит зарегистрированное в Санкт-Петербурге дочернее предприятие «Газпром экспорт бизнес-сервисы», которое, в свою очередь, является единственным учредителем Gazprom Germania GmbH. В общей же сложности речь идет о 32 бывших европейских структурах «Газпрома». Всем им запрещено использовать товарные знаки российской компании. Например, Gazprom Energy, которым пользовалась Gazprom Marketing & Trading Retail Limited.

11 мая «Газпром» прекратил все поставки в адрес вышеназванных структур. При этом Gazprom Germania со своими дочерними структурами обеспечила в 2021 году 20% (20 млрд кубометров) от общего потребления газа в Германии. Теперь все бывшие «газпромовские» структуры в Германии находятся под оперативным управлением Федерального сетевого агентства ФРГ и, соответственно, не функционируют.

Однако Эгберт Лэге сообщил, что управляемая им компания получила, наконец, кредит в 10 млрд евро от немецкой государственной банковской группы KfW. Это помогло SEFE «готовность возобновить свою деятельность», так как компания теперь обеспечена необходимой ликвидностью, что, в свою очередь, дает ей возможность покупать более дорогой газ по сравнению с поставками от «Газпрома».

Герр Лэге настроен оптимистично: «Теперь мы сможем снова торговать». Он уверяет, что многие контрагенты возвращаются, а также появляются новые. «Мы воспринимаем это как обнадеживающий знак того, что дела идут на поправку», — подчеркнул топ-менеджер SEFE.

Впрочем, немецкий управляющий директор бывшей «дочки» «Газпрома» явно поспешил с победными реляциями. Ведь кредит будут тратить не столько в Германии, сколько на территории Великобритании. Лишнего газа в Германии нет. Ни дорогого, ни относительно дешевого. Поставки из Норвегии достигли технического предела и скупаются местными конкурентами бывшей газпромовской «дочки». СПГ поступает в Германию через третьи страны, так как в стране до сих пор нет соответствующих терминалов. Реальные покупки газа для SEFE может проводить только дочерняя Gazprom Marketing & Trading Limited. При «газпромовском» правлении эта компания поставляла на британский рынок как российский газ (4% от общего потребления), так и газ, добываемый на британских месторождениях в Северном море и в Норвегии.

Российского газа больше нет. Но британский и норвежский еще остались. И Эгберт Лэге признает, что немецкий госкредит в основном достанется Великобритании. Кстати, ранее британское правительство было готово перевести Gazprom Marketing & Trading Limited в режим «специального управления», то есть, как и власти Германии, фактически пыталось её национализировать.

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Герр Лэге просчитался

Корреспонденты The Financial Times спросили у Лэге, не может ли использование денег немецких налогоплательщиков для выплаты бонусов британскому газовому трейдеру вызвать негативную реакцию со стороны немецкой общественности. Немецкий топ-менеджер ответил: «У немецких налогоплательщиков есть два интереса — безопасность поставок и уверенность в том, что компания правильно распоряжается деньгами, выделенными ей, и сможет их вернуть через некоторое время». Хотя при этом признал, что без российского газа заполнить немецкие ПХГ будет очень трудно.

Но глава SEFE не учитывает тот факт, что в правительстве Великобритании, по сообщениям местных СМИ, обсуждается вопрос о возможном прекращении всех поставок газа по трубопроводам, ведущим в Бельгию и Нидерланды (они функционируют в оба направления), если в осенне-зимний сезон возникнет дефицит топлива. А он, судя по всему, неминуем. Так что кредит немецкого госбанка в 10 млрд евро, скорее всего, будет потрачен на нужды британских, а не немецких газовых трейдеров.

Изъятия «газпромовской» собственности в Европе уже вызвали не только сокращение поставок, но новый рост цен. Топливо в огонь подливают и планы Еврокомиссии ввести ценовой потолок на российский газ, а также санкции Канады, из-за которых работа «Северного потока — 1» ограничена 40% от объявленной мощности. В результате 30 июня газ на европейских биржах торговался в пределах 1600 долларов за 1 тысячу кубометров. Тогда как 8 июня он стоил 875,5 долларов.

Ценовая ситуация осенью наверняка еще осложнится. И не только из-за России. Так, стало известно, что алжирская государственная нефтегазовая компания Sonatrach ведет переговоры с испанскими, португальскими и французскими компаниями об изменении в свою пользу механизма ценообразования. Сейчас действуют долгосрочные контракты с ценовой привязкой к нефтяной корзине. То есть, цены до сих пор не превышают 400 долларов за тысячу кубометров. Но гендиректор Sonatrach Тауфик Хаккар настаивает на переходе к спотовому механизму. В 2021 году Алжир поставил на юг Европы 40 млрд кубометров природного газа.