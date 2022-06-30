1 ноября в Израиле пройдут выборы, пятые за четыре года

Нафтали Беннет вошел в историю Израиля – он оставался на посту премьер-министра страны меньше 12 своих предшественников – 1 год и 18 дней. Беннет, между прочим, сменил Биньямина Нетаньяху, который дольше всех – 12 лет возглавлял правительство и у которого сейчас появились шансы вернуться в большую политику и вновь возглавить кабинет.

Экспериментальное коалиционное правительство уходит в отставку, а кнессет (парламент Израиля) проголосовал за самороспуск. «За» проголосовали 92 депутата из 120, «против» не голосовал никто.

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Уже назначена дата внеочередных парламентских выборов – пятых менее чем за четыре года.

В 0 часов 2 июля ВРИО главы правительства станет Яир Лапид, министр иностранных дел Израиля и создатель уходящего коалиционного кабинета, первого, кстати, с арабской фракцией. Палестинцы составляют 20% населения Израиля.

Как и предсказывали большинство политологов после прошлогодних выборов, коалиционное правительство Беннета оказалось слишком слабым и недолговечным, потому что в него вошли 8 слишком разных по убеждениям партий. Предстоящие выборы станут продолжением затянувшегося политического кризиса, в центре которого Биньямин Нетаньяху, обвиненный в коррупции. Все предыдущие за три последних года выборы были фактически референдумами, задачей которых было определить, может ли премьер Нетаньяху, обвиненный в получении взяток, мошенничестве и нарушении доверия, продолжать возглавлять правительство.

Лапид, который раньше вел ток-шоу на телевидении, возглавляет левоцентристскую партию. Именно он будет принимать Джо Байдена, который посетит Израиль с официальным визитом на следующей неделе. Этот визит, по всеобщему мнению, должен повысить его рейтинг, но его едва ли хватит для победы.

Опросы показывают, что Нетаньяху с союзниками увеличит свое представительство в новом кнессете, но не ясно, сумеет ли он победить, т.е. получить как минимум 61 место. Если победитель не будет выявлен, не исключено, что израильтянам придется опять идти на избирательные участки.

Нафтали Беннет, кстати, участвовать в ноябрьских выборах не будет. Он уже заявил, что намерен отдохнуть от политики. Его правую партию «Ямина» после победы на прошлогодних выборах, раздирали противоречия и скандалы. Часть яминовцев покинула партию, недовольная тем, что Беннет слишком часто шел на уступки либеральным союзникам по правящей коалиции.

Правительство было вынуждено уйти в отставку после того, как не сумело продлить в стране чрезвычайное положение, которое определяет юридический статус еврейских поселенцев на Западном берегу реки Иордан.

«Они обещали перемены, они говорили об исцелении, они провели эксперимент, но этот эксперимент провалился,- заявил Биньямин Нетаньяху перед решающим голосованием в кнессете.- Мы являемся единственной альтернативой. Только мы сможет сформировать сильное, стабильное и ответственное правительство».

