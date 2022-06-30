Хлебом насущным: у России есть шанс расширить рынки зерна

Экспорт тормозят скрытые санкции

Российский экспорт зерна в сезоне 2022-2023 годов может вырасти с 37 до 50 млн тонн, заявил президент страны Владимир Путин. Таким прогнозам способствуют как планы на хороший урожай – в новом сезоне он составит 130 млн тонн, так и первые предпосылки для снятия барьеров в экспорте продукции АПК.

«Сейчас мы видим определенные позитивные сигналы. Например, США заявили о готовности гарантировать судовым и страховым компаниям, участвующим в экспорте российских товаров, что они не подпадут под их санкции. Однако это может снять лишь часть текущих проблем», - рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Ситуация парадоксальна: зерно закрывает базовые потребности человека в питании и составляет основу продовольственной безопасности, причем в планетарном масштабе, а Россия – крупнейший поставщик зерна в мире. Формально продукция АПК не попадает под санкции, однако под ними оказались логистические и финансовые цепочки, связанные с поставками российского зерна и другого продовольствия на внешние рынки. Это создает искусственный дефицит и приводит к росту цен, считают аналитики.

Еще в начале июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и с Украины на мировые рынки. Диалог в этом направлении необходим, отметил эксперт, и ООН прилагает все усилия для того, чтобы урегулировать ситуацию.

Позиция России в этом вопросе звучит однозначно: как отметил на пленарной сессии ПМЭФ Владимир Путин, сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества - нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии – на Ближнем Востоке и Африке. Россия полностью обеспечивает свои потребности и готова нарастить объемы агроэкспорта, но для этого нужно снять санкции в отношении российской сельхозпродукции.

«Американцы их уже отменили, когда поняли, куда попали, а европейцы – нет. У них бюрократия работает, как жернова на мельнице ХVIII века, поэтому все понимают, что глупость сделали, но открутить назад сложно», - цитирует президента ТАСС.

20 июня, сразу после завершения питерского форума, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель озвучил в Люксембурге позицию Брюсселя, которая заключается в том, что разрастающийся продовольственный кризис в мире «вызван не санкциями ЕС». И заявил руководителям МИД стран ЕС, что «все, кто хотят покупать российские продовольствие и удобрения, могут это делать совершенно свободно».

«Санкции в отношении зерна – обоюдоострый инструмент, который опасен и для тех стран, которые их вводят, поэтому жестких ограничений, как в случае с российской нефтью, ждать не стоит. Если предложение Российского зернового союза будет одобрено, то зерно в ближайшее время начнет торговаться за рубли, что позволит избежать «скрытых санкций» и стабилизировать ситуацию с поставками. Зерно – это не нефть, потребление которой можно снизить, пусть и с проблемами для экономики и производства. Снижение потребления пшеницы может привести к голоду и дефициту продовольствия, социальной и политической напряженности, вплоть до массовых протестов и народных волнений. Поэтому ни один крупный покупатель зерна не отказался от контрактов с Россией», - констатирует исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

При снятии скрытых ограничений, связанных с логистикой и оплатой, Россия готова увеличить поставки зерна на мировой рынок, причем в самые короткие сроки, что поможет стабилизировать ситуацию с продовольствием. Российские сельхозпроизводители уже ведут переговоры об увеличении экспорта и расширяют географию поставок, констатируя огромный интерес иностранных компаний.

Кто производит зерно в России?

В системе агроэкспорта поставками российского зерна на внешний рынок занимаются в основном трейдинговые компании, в списке крупнейших экспортеров зерна только 10% составляют его производители. Например, в топ-20 крупнейших экспортеров зерна входят три компании, которые продают собственную продукцию – Агрохолдинг «Степь», ГК «Концерн «Покровский» и «Авангард – Агро». Крупнейший производитель зерновых в России - «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, в списке ведущих экспортеров отсутствует.

Однако именно производители обеспечивают стабильное производство и снабжение - как внутреннего рынка, так экспортных поставок, поэтому от их финансовой устойчивости и эффективной работы зависит не только объем валютной выручки страны, но и общее развитие отрасли. Насколько они готовы к экспортному рывку до 50 млн тонн зерна, о котором говорит президент?

Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева – крупнейший производитель зерновых в стране, в 2022 году ожидает урожай пшеницы на уровне 2 млн тонн (1,8 млн тонн – годом ранее). В структуре посевных площадей зерновые колосовые и зернобобовые культуры, а также озимый и яровой рапс занимают 450 тыс. га. По версии Forbes, компания бывшего министра сельского хозяйства владеет самым дорогим земельным банком в стране – 660 тыс. га стоимостью 152,1 млрд рублей, ее земли расположены в Ростовской области, Ставрополье, Краснодарском крае, а также Республике Адыгея. В июне 2022 года «Агрокомплекс» купил 20 тыс. га (АПХ «Дружба народов») в Крыму и стал первым российским агрохолдингом, у которого официально появился бизнес на полуострове после его присоединения к России. С учетом расширения западных санкций против РФ инвестиции в аграрный сектор Крыма остаются рискованными, отмечают эксперты, но господин Ткачев находится под ограничениями уже почти восемь лет. По данным компании, выручка группы выросла в 2021 году на 25,4%, до 71,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила 8,6 млрд рублей, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее – в 2020-м «Агрокомплекс» заработал всего 2,67 млрд рублей.

Агрохолдинг «Степь» входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова, который весной попал под санкции Великобритании, в связи с чем снизил свою долю в компании перестал быть ее контролирующим акционером. В 2021 году «Степь» расширила посевные площади под пшеницей до 250 тыс. га, что позволило увеличить ее валовый сбор на 50% до 970 тысяч тонн. В новом сезоне компания также планирует собрать около 1 млн тонн. Агрохолдингу принадлежит более 577 тыс. га земли в Ростовской области, Ставрополье и Краснодарском крае стоимостью 73,9 млрд рублей. С 2020 года «Степь» активно развивает агротрейдинг, причем экспортирует не только пшеницу, но и нишевые культуры: горох, нут, горчицу, кориандр и др. По данным компании, выручка в первом квартале 2022 года выросла более чем в два раза, причем значительный рост финансовых показателей обеспечило именно трейдинговое направление.

Концерн «Покровский» специализируется на товарном зерне – в 2021 году он собрал более 730 тыс. тонн пшеницы и ячменя и 112 тыс. тонн кукурузы. В 2022 году зерновыми в компании засеяно 135 тыс. га, урожай ожидается на уровне 1 млн тонн. «Покровский» является одним из лидеров в отрасли по урожайности – в новом сезоне он собирает более 90 центнеров ячменя с одного гектара (средний показатель по Краснодарскому краю – 73,8 ц/га). Урожайность пшеницы в этом году также ожидается рекордной, сообщили в компании. По версии Forbes, концерн имеет самую высокую стоимость одного гектара –земельный банк составляет 242 тыс. га, а его стоимость за год выросла почти вдвое, с 36,3 млрд до 67,8 млрд рублей, что позволило «Покровскому» занять 5 строчку в списке крупнейших латифундистов, сместив с нее «Русагро». Все активы концерна консолидированы в одном регионе – Краснодарском крае. По итогам прошлого года выручка группы выросла на 33% до 38,7 млрд. рублей, чистая прибыль составила 8,8 млрд. рублей. Долговые обязательства снизились на 50%, до 10 млрд. рублей. В прошлом сезоне концерн увеличил объем экспорта на 25%, до 500 тысяч тонн, а в 2022/2023, благодаря запуску трейдингового направления, планирует увеличить объемы поставок вдвое – до 1 млн тонн. Хранением и перевалкой зерна в составе «Покровского» занимаются пять элеваторов с грузооборотом 1,6 миллиона тонн.

В двадцатке крупных экспортеров, самостоятельно реализующих свою продукцию на внешних рынках, также находится «Авангард – Агро» Кирилла Миновалова. В рейтинге крупнейших землевладельцев он Forbes он занимает седьмое место с 448 тыс. га земель в Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской и Тульской областях. Стоимость его земельных активов в Черноземье оценивается в 46,8 млрд. рублей. Преодолев трудности, с которыми группа столкнулась в 2017 году, «Авангард – Агро» вернулся к росту финансовых показателей. Так, согласно консолидированной отчетности, в 2021 году выручка составила 27,8 млрд. руб. (+20% к 2020 году), чистая прибыль – 13,8 млрд. руб. (+16%). В прошлом году «Авангард – Агро» также сократил объем обязательств до 22,7 млрд. рублей (-16%). Компания специализируется на пшенице – ее урожай составил 416 тыс. тонн с 96,6 тыс. га посевной площади, ячмене – 473 тыс. тонн (117,5 тыс. га) и кукурузе – 171 тыс. тонн (23 тыс. га).

Группа «Русагро» Вадима Мошковича в 2021 году значительно снизила долю зерновых в структуре своих посевных площадей, в результате чего получила урожай на 27% меньше, чем годом ранее, - 872 тыс. тонн. Основной отрицательный эффект дала пшеница, валовый сбор которой сократился на 29% до 714 тысяч тонн. Кроме того, в 2021 году компания полностью вывела из севооборота ячмень, занимавший годом ранее 18 тысяч гектаров. Также за год компания существенно сократила объемы реализации зерновых культур: пшеницы - на 52%, кукурузы - на 76% и ячменя - на 88%. Так в «Русагро» отреагировали на введение «гибкой» экспортной пошлины на зерно. Группа стала первым из крупных сельхозпроизводителей, кто публично заявил о снижении посевных площадей из-за политики властей. Земельный банк агрохолдинга включает 600 тыс. га, расположенных в Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской областях и Приморском крае. По стоимости земли «Русагро» находится на 6 месте с показателем 59,8 млрд рублей. По данным за 1 квартал 2022 года, выручка компании увеличилась на 23% до 61,5 млрд рублей, чистая прибыль снизилась на 66% до 2,24 млрд рублей. Долговая нагрузка за отчетный период выросла на четверть до 91,681 млрд рублей.

Аграрии в тисках государственной помощи

Помимо санкционного давления, ограничения на экспорт зерна в марте 2022 года ввела и сама Россия, чтобы исключить возможность дефицита внутри страны и скачкообразного повышения цен на сырье и социально значимую продукцию. Это позволило стабилизировать ситуацию: по данным Минсельхоза, обеспеченность зерном в стране превышает 150%, а полученные от экспортных пошлин средства обеспечили дополнительные доходы федерального бюджета в объеме около 175 млрд рублей, надежды на их отмену власти не дают.

Ценовой демпфер на зерно, по сути, обеспечивает низкие внутренние цены, соглашаются эксперты. При этом сельхозпроизводители хотят понимать правила, по которым будет жить зерновой сектор в ближайшие годы. «Растениеводам было обещано, что деньги, собранные через пошлины, вернутся им обратно, но этого пока не произошло. Такие ситуации демотивируют», - высказал общее мнение председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Началась уборка нового урожая, и в этом году эксперты прогнозируют абсолютный рекорд по сбору пшеницы - 87 млн тонн, чему в первую очередь способствуют благоприятные погодные условия. Из них 50 млн тонн останутся внутри страны на обеспечение своих потребностей и 37 млн. тонн страна может экспортировать. Однако с точки зрения производителей зерна ситуация не выглядит столь радужно.

Давайте посчитаем: финансовые и отраслевые эксперты прогнозируют в сезоне 2022/2023 сквозную цену пшеницы на мировом рынке на уровне 500 долларов за тонну, то есть 87 млн российского урожая в валютном эквиваленте – это около 43,5 млрд долларов. Учитывая прогрессивную ставку экспортной пошлины с суммы выше 200 долларов (от 70 до 90%), государство заберет в бюджет примерно половину – 250 долларов. То есть с 37 млн тонн – это 9,25 млрд долларов. Еще 50 млн тонн пшеницы будет продано на внутреннем рынке примерно по такой же цене – 250 долларов, но в рублевом эквиваленте. А это еще 12,5 млрд долларов в виде скрытой субсидии, которые платят аграрии, продавая пшеницу по фактически регулируемым ценам.

Таким образом, за счет пошлины государство – прямо (в бюджет) или косвенно (в виде субсидии для населения) изымает у производителя половину стоимости выращенного урожая. С другой стороны, даже то, что остается у производителей, они вынуждены продавать по заниженному курсу - 52-53 рубля, теряя на этом в среднем 25 рублей с каждого доллара (учитывая экономически обоснованный курс, о котором говорит правительство). А это - полтриллиона рублей.

Национальная валюта РФ действительно слишком укреплена, признают чиновники. На фоне дефляции и высоких процентных ставок оптимальным для промышленности является курс 70-80 рублей за доллар, заявил в интервью ТАСС первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Для того чтобы аграрии расширяли посевные площади и развивали переработку зерна, нужны стабильные и понятные правила игры на рынке. По сути, сейчас мы за счет своей прибыли помогаем государству обеспечить стабильность в стране, косвенно субсидируя дешевый хлеб для населения. Так давайте посчитаем объемы этой дополнительной социальной нагрузки на агробизнес и посмотрим, а он вообще выдержит ее? Мы отдаем половину прибыли в виде пошлин и низких внутренних цен, теряем деньги на курсе доллара. Учитывая, что себестоимость производства выросла на десятки процентов, выращивать и продавать зерновые в таких условиях – это не бизнес. Поэтому многие сельхозпроизводители, в том числе крупные, готовятся замещать зерновые культуры в севообороте на нишевые, но более рентабельные. О долгосрочных инвестициях и проектах по глубокой переработке зерна и речи не идет. Сегодня мы построим мукомольный завод, а завтра и на муку введут пошлины, и мы будем окупать бесконечно. Пока нет правил, в развитие никто не будет вкладываться, что в перспективе приведет к рецессии отрасли», - на условиях анонимности рассказал «Эксперту» представитель одного из крупных российских агрохолдингов.

Производители зерна описывают ситуацию в отрасли как критическую, особенно для мелких и средних фермеров, которые выращивают на своих полях только зерно. Между собой они сравнивают тиски, в которые зажало их государство, с продразверсткой. «Мы понимаем, что страна в трудной ситуации, мы готовы помогать. Но дайте понимание: экспортная пошлина – это навсегда? И если сейчас ее отменить нельзя, то хотя бы курс поддержите, на что мы сеять дальше будем», - рассказал «Эксперту» один из фермеров, также анонимно.

Позицию аграриев хорошо иллюстрируют цифры: сев яровых зерновых и зернобобовых культур в России, по данным Минсельхоза на 23 июня, на 0,6 млн га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Так, пшеница посеяна на 12,7 млн га против 13,1 млн га годом ранее, ячмень — на 7,3 млн га против 7,4 млн га, кукуруза на зерно — на 2,9 млн га против 3 млн га.

Впереди – новый сельскохозяйственный сезон, который, по прогнозам российских производителей зерна, обещает стать крайне тяжелым для отрасли. Если сейчас Банк России не таргетирует курс рубля и поэтому, по словам вице-премьера, он «складывается таким, каким есть», то самое время этим заняться. И в реальном режиме, а не на бумаге, обратить внимание на проблемы в зерновом секторе. Иначе уже в этом году, по результатам осеннего озимого сева зерновых, страна может не досчитаться еще нескольких миллионов гектаров под своими основными агроэкспортными культурами.