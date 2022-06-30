Китай и Саудовская Аравия запускают новый мегапроект

Администрации Джо Байдена придется изрядно потрудиться, чтобы вернуть прежние отношения со своим главным союзником на Ближнем Востоке – Саудовской Аравией (КСА). Сейчас ситуация для Вашингтона значительно сложнее, чем была во время предыдущего пребывания у власти Байдена, когда он работал вице-президентом у Барака Обамы. Сейчас США смогут стать в лучшем случае одним из союзников КСА, а не единственным союзником, как раньше, потому что у саудитов очень неплохие отношения с главными соперниками Америки – Россией и Китаем. Причем, отношения с Пекином расширяются и укрепляются особенно динамично. Доказательством этого тезиса является соглашение о строительстве в восточной китайской провинции Шаньдун, где находится четверть (26%) нефтеперерабатывающих мощностей Поднебесной, огромного нефтехимического хаба. Именно Шаньдун, третья провинция в КНР по ВВП, является тем местом, куда поступает вся нефть, поставляемая Saudi Aramco Китаю.

Несколько лет назад в Пекине поступили очень дальновидно и мудро, когда помогли наследному принцу Мухаммеду бен Салману (МБС) после нескольких неудачных попыток провести IPO Saudi Aramco. В середине 2017 года у Эр-Рияда возникли большие проблемы с оценкой Aramco, которая, по твердому убеждению саудитов, должна была быть в районе 2 трлн долларов и которую западные банки считали сильно завышенной. Пекин тогда сильно помог кронпринцу, предложив купить все выставлявшиеся на биржу в результате IPO 5% акций аравийского нефтяного гиганта по нужной для Эр-Рияда цене. Причем, китайцы в полном соответствии с пожеланиями аравийского руководства были готовы провести всю сделку скрытно. В 2021 г. Пекин повторил предложение о покупке акций Aramco, правда, не всех 5%, а только одного, но с идеей дальнейшей покупки крупного пакета, и вновь позволил наследному принцу спасти лицо.