Китай и Саудовская Аравия запускают новый мегапроект

Администрации Джо Байдена придется изрядно потрудиться, чтобы вернуть прежние отношения со своим главным союзником на Ближнем Востоке – Саудовской Аравией (КСА). Сейчас ситуация для Вашингтона значительно сложнее, чем была во время предыдущего пребывания у власти Байдена, когда он работал вице-президентом у Барака Обамы. Сейчас США смогут стать в лучшем случае одним из союзников КСА, а не единственным союзником, как раньше, потому что у саудитов очень неплохие отношения с главными соперниками Америки – Россией и Китаем. Причем, отношения с Пекином расширяются и укрепляются особенно динамично. Доказательством этого тезиса является соглашение о строительстве в восточной китайской провинции Шаньдун, где находится четверть (26%) нефтеперерабатывающих мощностей Поднебесной, огромного нефтехимического хаба. Именно Шаньдун, третья провинция в КНР по ВВП, является тем местом, куда поступает вся нефть, поставляемая Saudi Aramco Китаю.
Несколько лет назад в Пекине поступили очень дальновидно и мудро, когда помогли наследному принцу Мухаммеду бен Салману (МБС) после нескольких неудачных попыток провести IPO Saudi Aramco. В середине 2017 года у Эр-Рияда возникли большие проблемы с оценкой Aramco, которая, по твердому убеждению саудитов, должна была быть в районе 2 трлн долларов и которую западные банки считали сильно завышенной. Пекин тогда сильно помог кронпринцу, предложив купить все выставлявшиеся на биржу в результате IPO 5% акций аравийского нефтяного гиганта по нужной для Эр-Рияда цене. Причем, китайцы в полном соответствии с пожеланиями аравийского руководства были готовы провести всю сделку скрытно. В 2021 г. Пекин повторил предложение о покупке акций Aramco, правда, не всех 5%, а только одного, но с идеей дальнейшей покупки крупного пакета, и вновь позволил наследному принцу спасти лицо.
С тех пор фактический правитель КСА чувствует себя в долгу перед Китаем. Это, считает Oil Price, и привело главного производителя нефти планеты в китайские объятия, которые, судя по всему, едва ли не с каждым днем становятся все сильнее.
Старший вице-президент Aramco по разведке и добыче Мохаммед аль-Кахтани объявил на прошлой неделе о совместном китайско-аравийском мегапроекте в Шаньдуне.
«Нынешний энергетический кризис является прямым результатом слабого плана глобального перехода (к возобновляемым источникам энергии), который игнорирует энергетическую безопасность государств,- заявил Мохаммед аль-Кахтани на третьем Циндаоском саммите руководителей транснациональных корпораций, которой прошел 20-21 июня в Циндао.- Мир нуждается в четкой и ясной позиции по этому вопросу. Поэтому мы очень высоко ценим 14-й пятилетний план развития КНР за то, что он ставит на первое место энергетическую безопасность и стабильность и признает решающую роль энергетики в развитии экономики».
Подробностей о новом китайско-аравийском мегапроекте пока нет, но судя по выступлению Мохаммеда аль-Кахтани, речь идет о создании в Шаньдуне при помощи Саудовской Аравии ультрасовременного центра нефтепереработки, который будет работать на аравийской нефти. Вице-президент Aramco выразил надежду, что китайско-аравийский нефтехимический центр в Шаньдуне станет одним из крупнейших в мире и еще больше расширит и углубит сотрудничество между Саудовской Аравией и Китаем.