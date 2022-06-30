На российскую нефть нашелся необычный покупатель

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о сотрудничестве по вопросу закупок нефти. В ближайшее время лидеры двух стран могут провести телефонные переговоры, в ходе которых будет полнят вопрос о возможном визите президента Шри-Ланки в Москву.

Об этом сегодня сообщило ланкийское издание Daily Mirror со ссылкой на собственный высокопоставленный источник. В издании заметили, что заинтересованность островного государства объясняется невозможностью закупать топливо посредством регулярных поставок из-за задолженности в размере 731 млн долларов.

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Главным поставщиком нефти для Шри-Ланки на данный момент является Индия, которая якобы согласилась поставлять этот вид топлива лишь за оплату наличными и при этом продолжает наращивать нефтяной импорт из России.

Стоит отметить, что Шри-Ланка уже обращалась к России за помощью. В конце мая власти островного государства начали закупать у РФ нефть сорта Siberian Light. Однако поставки были прекращены после инцидента с задержанием самолета «Аэрофлота» в аэропорту Коломбо.

12 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе заявил, что страна находится в поиске новых поставщиков нефти, но если не найдет их, то будет вынуждена вновь обратиться к РФ. Кроме того, на днях Индийский телеканал Doordarshan рассказывал, что два члена ланкийского правительства были направлены в Россию для переговоров по импорту нефти.

30 июня пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о якобы готовящихся телефонных переговорах между президентом Шри-Ланки и главы РФ. «Нет, никакого телефонного разговора в настоящий момент в графике Путина нет с руководителем Шри-Ланки, поэтому, когда и если такое обращение поступит по дипломатическим каналам, оно будет рассмотрено», — отметил Песков в ходе сегодняшнего пресс-колла.

Эксперты считают, что главной проблемой в контексте потенциального сотрудничества со Шри-Ланкой может стать вопрос оплаты энергоресурсов. Сама страна переживает один из сильнейших экономических кризисов, который был спровоцирован в том числе коронавирусом и последующим оттоком туристов.

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«У Шри-Ланки были явные проблемы с наполнением бюджета. И в силу общего роста цен на энергоресурсы у нее, как и у многих других стран, будут возникать трудности с поставками. В целом, привезти нефть мы можем. Другой вопрос, будет ли Шри-Ланка за нее платить, захочет ли получить скидку, и если — да, то какую именно», — заявил по этому поводу ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

В комментарии «Эксперту» он обратил внимание, что если соглашения все же удастся достичь, то логистических трудностей при доставке нефти возникнуть не должно, так как из соседней Индии поставки на Шри-Ланку налажены.

«Вопросы у нас остаются все те же: России нужно будет продолжать работать с теми судовладельцами и логистическими компании, которые готовы с нами сотрудничать в сфере страхования. Так что, все трудности встанут в вопросе оплаты. Мы, конечно, готовы осваивать новый рынок, почему нет. Только вероятно, что товарищи со Шри-Ланки хотят, чтобы мы им чуть ли не за бесплатно поставляли нефть первое время по политическим причинам», — предположил Станислав Митрахович.

По его словам, в целом такой вариант тоже не исключен. Главное, чтобы оплата поставок не затянулась слишком надолго.

В свою очередь главный редактор отраслевого портала «Геоэнергетика.ru» Борис Марцинкевич подтверждил «Эксперту», что проблемным местом сотрудничества со Шри-Ланкой для России может оказаться именно получение оплаты за топливо, хотя сам рынок оказаться весьма интересен для российских нефтяных компаний.

«Госдолг у Шри-Ланки весьма велик, а платежеспособность, соответственно, низкая. Их увлечение зеленой энергетикой привело к тому, что сейчас имеется серьезный дефицит в области нефтепродуктов. Несмотря на допущенные Шри-Ланкой ошибки, России этот рынок, конечно же, интересен, потому что Москве выгодно сотрудничество не с Европой. Другой вопрос, как его выстроить, чтобы нам это было выгодно. Нужно решить, в каком виде мы будем принимать оплату, какие преференции предложим. Я считаю, что в данном вопросе нужно именно межправительственное соглашение. И понимание, что это не та платежеспособность, какая была в ныне обнищавшей Европе. Однако если будет оказана достаточная государственная поддержка, то частные компании естественным образом начнут испытывать интерес к сотрудничеству со Шри-Ланкой», — заключил он.