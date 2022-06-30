Минэкономразвития: в мае ВВП России сократился на 4,3% в годовом выражении

Министерство экономического развития РФ опубликовало обзор «О текущей ситуации в экономике», в котором говорится, что рост ВВП России по итогам первых пяти месяцев 2022-го составил 0,5% в годовом сравнении.

Уточняется, что в мае текущего года ВВП России снизился на 4,3% в годовом выражении после сокращения на 2,8% в апреле, роста на 1,3% в марте, на 4,1% в феврале и 5,7% в январе.

«Основными факторами снижения ВВП по-прежнему остаются транспортно-логистические ограничения и сокращение внутреннего спроса», — указывается в докладе.

Отмечается, что заметнее всего ускорилось падение в сфере оптовой торговли (минус 15,5% г/г в мае после минус 11,9% г/г в апреле) и грузооборота транспорта (минус 1,8% г/г в мае после снижения на 1,5% г/г в апреле).

Годовая динамика в промышленном производстве в мае сохранилась практически на уровне предыдущего месяца (минус 1,7% г/г после минус 1,6% г/г).

«Снижение выпуска в добывающих отраслях в мае замедлилось до 0,8% г/г (после минус 1,6% г/г в апреле) за счет меньших по сравнению с апрелем темпов снижения в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (добыча угля — снижение на 4% г/г в мае после минус 6,5% г/г в апреле, добыча нефти и газа — снижение на 3% г/г в мае после минус 3,6% г/г в апреле)», — сообщает Минэкономразвития.

В обрабатывающих производствах снижение выпуска составило 3,2% г/г после минус 2,1% г/г в апреле, выпуск машиностроительного комплекса в мае упал на 6,5% г/г, при этом снижение в автомобильной промышленности ускорилось до 66% г/г в мае после минус 61,5% г/г в апреле. В электронике между тем зафиксировано ускорение темпов роста с 20,3% г/г в апреле до 36,2% г/г в мае. «Также наблюдается положительная динамика в фармацевтике — рост на 29,4% г/г, производстве строительных материалов — на 2,6% г/г», — говорится в обзоре.

Отмечается, что в строительстве и сельском хозяйстве темпы роста замедлились, однако сохранили положительные показатели, в то время как темпы роста объемов строительных работ в мае сократились более чем в два раза (3,6% г/г после роста на 7,9% г/г в апреле). В сельском хозяйстве годовая динамика также немного снизилась, но продолжила положительное влияние на показатели ВВП (рост составил 2,1% г/г после 3,2% г/г в апреле).

Потребительская активность в мае стабилизировалась на низких уровнях, указывается в докладе. По оценке ведомства, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению сократился на 7,5% г/г в мае (минус 7,2% г/г месяцем ранее), преимущественно из-за снижения оборота розничной торговли.

Официальный прогноз Минэкономразвития (от середины мая) по снижению ВВП России в 2022 году — 7,8%. В министерстве поясняли, что оценка может быть пересмотрена в сторону меньшего снижения.

Ранее «Эксперт» писал о том, что, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, спад российской экономики в этом году может оказаться значительно ниже текущих официальных прогнозов и составить от 3 до 5%. Главным условием для этого чиновник назвал оживление внутреннего спроса.