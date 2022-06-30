Минобороны: обмен пленными в формате «144 на 144» провели по прямому указанию Путина

Обмен военнопленными с Украиной, который 29 июня провели в формате «144 на 144», прошёл по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина.

Об этом в ходе сегодняшнего брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости.

«Вчера состоялся обмен 144 на 144 военнослужащих. Он был организован и проведён по прямому указанию Путина, так как жизни, здоровье, освобождение наших военнослужащих, бойцов Донецкой и Луганской народных республик, которые составляют большинство возвращённых, – это самая главная задача», – пояснил он.

Представитель военного ведомства РФ при этом уточнил, что практически все освобождённые – раненые или тяжелораненые. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинскую помощь.

Кроме того, Конашенков также напомнил, что общее число захваченных или сдавшихся в плен украинских военнослужащих на сегодняшний день составляет более 6 тыс. человек.

Как ранее писал «Эксперт», накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украине переданы 144 военнопленных в обмен на такое же число взятых в плен Киевом военных РФ и ДНР.

«144 бойца ДНР и России, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооружённых формирований Украины, большинство из которых ранены», – отметил Пушилин.

При этом, по его словам, несколько из переданных Киеву военнопленных – бойцы националистических батальонов с тяжёлыми ранениями, ампутацией конечностей и осложнениями.

«У врага же оказались очень ценные военнослужащие. Среди наших освобождённых есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», – подчеркнул глава ДНР.

