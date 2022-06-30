Директор Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) Сергей Нарышкин раскрыл планы Польши по расчленению Украины. В частности, он отметил, что согласно поступающей в СВР информации, Варшава уже приступила к проработке сценариев де-факто расчленения «незалежной», передаёт РИА Новости.

«В Польше, исходя из анализа ситуации, приходят к болезненному для себя осознанию невозможности, вопреки заявлениям западных политиков и военных, не допустить успешного решения войсками России ДНР и ЛНР стоящих перед ними в рамках специальной военной операции задач и предотвратить нашу победу на поле боя», – пояснил он.

Нарышкин отметил, польские власти убеждены в том, что Вашингтон и Лондон будут вынуждены поддержать этот план.

«Там полагают, что по мере продвижения российских войск вглубь украинской территории у США и Великобритании просто не останется иного выбора, кроме как проявить "безоговорочную солидарность" с союзником, готовым "решительно отстаивать интересы Запада на Украине"», – подчеркнул он, добавив, что в этой связи перспективы политического выживания режима Зеленского оцениваются поляками как неутешительные.

При этом Нарышкин считает, что Польша прорабатывает вопрос создания на западной Украине прокси-государства, которое будет находиться «под защитой» польских вооруженных сил.

«В Варшаве склоняются к необходимости идти дальше ранее планировавшегося размещения на западе Украины польского "миротворческого контингента". Прорабатывается вариант создания на "Восточных кресах" подконтрольного Польше прокси-государства, которое будет находиться "под защитой" польских вооруженных сил», – заявил он.

Кроме того, директор СВР уточнил, что «одновременно рассматривается проект формирования из центральных областей Украины «буферной зоны», что, по замыслу Варшавы, позволит Варшаве избежать крайне нежелательного прямого столкновения с Москвой.

Как ранее писал «Эксперт», по словам Нарышкина, президент Украины Владимир Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета своей страны. Согласно поступающей в СВР информации, грёзы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия.

«Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины. В бизнесе такую "сделку" можно было бы отнести к категории слияний и поглощений», – сказал глава ведомства.