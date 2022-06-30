В Азии резко вырос аппетит к российской нефти

Неожиданно вспыхнувший три месяца назад «роман» между Нью-Дели и российской нефтью уже давно ни для кого не секрет. Несмотря на то, что Индия увеличила закупки нефти из России в 50(!) раз и уже вышла на второе место в списке поставщиков нефти, роман продолжает развиваться по восходящей. Индийские компании и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) продолжают наращивать закупки. Это значит, что нашим нефтяникам вполне по плечу стать главными экспортерами «черного золота» на индийский рынок.

Июнь выдался особенно удачным для российских нефтяников. Каждый день в первом летнем месяце в Индию, которая является третьим импортером нефти в мире, приходило, по данным Bloomberg, Kpler и Vortexa, от 1 до 1,2 млн баррелей российской нефти. Данные разных компаний довольно сильно отличаются. В любом случае доля российской нефти в индийском нефтяном экспорте уже почти достигла 25%. Для сравнения: какие-то полгода назад она составляла… доли процента.