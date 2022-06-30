В Азии резко вырос аппетит к российской нефти

Неожиданно вспыхнувший три месяца назад «роман» между Нью-Дели и российской нефтью уже давно ни для кого не секрет. Несмотря на то, что Индия увеличила закупки нефти из России в 50(!) раз и уже вышла на второе место в списке поставщиков нефти, роман продолжает развиваться по восходящей. Индийские компании и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) продолжают наращивать закупки. Это значит, что нашим нефтяникам вполне по плечу стать главными экспортерами «черного золота» на индийский рынок.
Июнь выдался особенно удачным для российских нефтяников. Каждый день в первом летнем месяце в Индию, которая является третьим импортером нефти в мире, приходило, по данным Bloomberg, Kpler и Vortexa, от 1 до 1,2 млн баррелей российской нефти. Данные разных компаний довольно сильно отличаются. В любом случае доля российской нефти в индийском нефтяном экспорте уже почти достигла 25%. Для сравнения: какие-то полгода назад она составляла… доли процента.
Высокие июньские показатели позволили России практически догнать главного поставщика нефти для Индии – Ирак и еще больше увеличить отрыв от третьего экспортера – Саудовской Аравии (662 тыс. бар./сутки. Для того, чтобы конкурировать с нашей нефтью, Багдаду приходится продавать нефть индийцам все с большей скидкой. Кстати, по данным Vortexa, Россия уже обошла Ирак: 1,16 млн бар./сутки и 1,131 млн бар./сутки соответственно.
Россия бьет рекорды по поставкам Индии нефти за счет Ирака и Саудовской Аравии, суммарные поставки которых уменьшились в апреле-июне в общей сложности приблизительно на полмиллиона баррелей в день.
Благодаря дисконту индийские НПЗ с удовольствием покупают у России нефть, на продаже продуктов которой в Европу они зарабатывают очень большую прибыль.
«Мы считаем, что новая тенденция в торговле между Россией и Индией продолжится и к концу года может еще больше вырасти,- комментирует ситуацию старший аналитик Kpler Хомаюн Фалакшахи.- Вся эта ситуация приводит к изменению потоков: все больше ближневосточной нефти сейчас отправляется на запад, в Европу».
Конечно, такая ситуация не может устраивать коллективный Запад во главе с Америкой, которые объявили России экономическую войну. В Нью-Дели один за другим приезжают западные эмиссары, которые уговаривают индийское руководство хотя бы не увеличивать закупки российской нефти. Индия очень важна для США как противовес Китаю, поэтому Вашингтону приходится действовать с непривычной для него гибкостью и осторожностью. В Нью-Дели на все уговоры и упреки неизменно отвечают, что вынуждены защищать национальные интересы Индии. Покупка дешевой нефти в нынешние трудные времена является одной из приоритетных задач правительства Нарендры Моди.
«Когда цены ползут вверх, не остается выбора,- заявил на прошлой неделе репортерам министр нефтяной промышленности Индии Хардип Сингх Пьюри.- Нефть приходится покупать везде, где только можно. Мы четко понимаем национальные интересы Индии».
На многомиллионные заработки индийских НПЗ не без зависти смотрят в соседнем Пакистане, который едва ли не с обретения независимости живет в обстановке хронического энергетического кризиса. В Исламабаде тоже готовы покупать у России дешевую нефть, сообщает Geo News. Об этом, к примеру, заявил министр нефтяной промышленности Мусадик Малик. В июне Пакистан купил ок. 700 тыс. тонн нефти, максимальный объем за последние четыре года.
Ранее СМИ также сообщили, что президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.