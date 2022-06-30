Правительство Израиля досталось большому «другу» Путина

В четверг новый премьер Израиля Яир Лапид официально вступил в должность. Церемония прошла за закрытыми дверями и без особого шума. Прежней премьер-министр Нафтали Беннет, объявивший о своей отставке на прошлой неделе, по его словам, решил уйти из политики. Кнессет, после бурных дебатов, самораспустился и назначил дату новых досрочных парламентских выборов – пятых за 3,5 года. Голосование состоится 1 ноября и, по-видимому, по его итогам будет какая-то другая правящая коалиция и другое правительство. Может, его возглавит Лапид, а может быть, премьер-министром станет Беньямин Нетаньяху, который сейчас чувствует себя победителем. Он в очередной раз обхитрил всех.

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Ведь почившая правящая коалиция и правительство было самым странным в истории Израиля. Оно объединило буквально все мало-мальски заметные политические силы страны. В коалиции оказались и правоцентристы (партия «Ямина») и левоцентристы («Еш Атид» и «Кахоль-Лаван») и просто правые («Тиква Хадаша» и партия русскоязычных евреев «Исраэль бейтену» («Наш дом – Израиль»)) и просто левые (партии «Авода» и «Мерец»).

В коалицию пустили – невиданное дело! – даже Объединенный арабский список. К возмущению еврейской национал-патриотической общественности, в правительстве даже появился министр-араб: представитель «Мерец» Исауи Фаридж.

Лидеры двух получивших наибольшее количество голосов сил («Ямина» и «Еш Атид», Беннет и Лапид, соответственно), попортив друг другу изрядное количество нервов, все-таки договорились о том, что будут управлять правительством по принципу ротации: два года премьером будет Беннет, два – Лапид. Все входящие в коалицию организации обязались, по крайней мере, временно друг на друга не нападать и конструктивно работать. И ради чего? Ради того, чтобы к власти не вернулся ненавидимый, надоевший, но непотопляемый «Биби» – Беньямин Нетаньяху.

Ему прочили и тюремный срок (за ним тянется целый шлейф из уголовных дел), и падение популярности, и потерю контроля над партией «Ликуд», которая должна была, по идее, давно отмежеваться от своего влипающего в один скандал за другим лидера. Он в ответ говорил, что те, кто ему копают политическую яму, сами же в нее попадут, и предрекал пестрой коалиции скорую политическую кончину. Оказалось, что Нетаньяху не ошибся.

Коалиция просуществовала год, который прошел для нее в спорах и конфликтах, иногда старательно разжигаемых лидером «Ликуд», иногда возникающих без его усилий. Финальной точкой в ее истории, а также в истории правительства Беннета стали дебаты по закону о продлении юрисдикции Израиля над еврейскими поселенцами в Иудее и Самарии – то есть, на Западном берегу реки Иордан. И для более однородной коалиции это было бы грозным испытанием на прочность. А пестрой политической «солянке», объединенной лишь лозунгом: «Биби не пройдет», об одобрении злосчастного закона оказалось вообще невозможно договориться.

Как ни уговаривал Беннет все фракции, что ни обещал, диссиденты нашлись вначале в рядах Объединенного арабского списка, потом – у левых, а после появился бунтовщик и в партии самого премьера. Входящий в «Ямину» Нир Орбах оказался той самой соломинкой, что переломила спину коалиционного верблюда. Его ультиматум Беннету (или преодолеваешь сопротивление левых и арабов и проводишь закон, или прощаешься с однопартийцем, а значит, коалиция сокращается до 59 депутатов и распадается) предрешил отставку премьера.

Торжествующий Нетаньяху уже пообещал, что его «Ликуд» в ноябре обязательно победит и сформирует правительство, понятно с кем во главе. «Вечер прекрасных новостей для миллионов граждан Израиля. Каждому совершенно ясно, что это – самое провальное правительство в истории страны», - прокомментировал он известие о том, что Кнессет дал добро на досрочные выборы и уход кабмина Беннета. В принципе, данные социологов дают основание Нетаньяху смотреть в будущее с оптимизмом. Если до ноября он не окажется за решеткой – а это, учитывая его способности затягивать судебные процессы и следственные действия, вполне возможно – и если «Ликуд» не растеряет своего избирателя, то эта партия сможет сформировать коалицию, пусть и с минимально необходимым числом депутатов.

А пока Израиль будет жить с правительством, которое возглавляет Лапид. До ноября ему предстоит стать свидетелем (либо участником) попыток Джо Байдена нормализовать свои отношения с Саудовской Аравией и расширить число участников так называемых «Аврамовых соглашений», череды дипломатических признаний еврейского государства в арабском мире. Кроме того, Лапиду придется делать то, чем он ранее не занимался: активно контактировать с российскими официальными лицами.

С начала конфликта на Украине израильские министр иностранных дел и глава правительства четко поделили обязанности. Лапид ездил в страны ЕС и осуждал действия Москвы, а Беннет ездил, собственно, в Москву. Его не анонсированная поездка в Россию, состоявшаяся 5 марта, наделала немало шума, породив предположения, что Израиль хочет предложить свои услуги РФ и Украине в качестве посредника. Предположения не оправдались. Договариваться стороны предпочли при посредничестве Турции. Возможно, виной тому – язык Лапида, который, после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, счел нужным весьма резко высказаться о действиях России.

А ведь прежде израильское правительство славилось своим умением ходить между струйками, когда дело касается взаимоотношений с Москвой. Это в израильских СМИ могли как угодно возмущаться контактам России с ХАМАС или Ираном. А в МИДе всегда помнили: ровные отношения с Россией – это залог каких-никаких, но предсказуемых отношений с Сирией.

Теперь Лапид будет вынужден заниматься и российским направлением тоже. Переложить ответственность на кого-либо еще ему вряд ли удастся, зато надо будет стараться избегать внешнеполитических промахов, в том числе, во взаимоотношениях с Москвой, которых его недруги в Израиле очень ждут.