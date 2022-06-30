Промышленности поможет внутренний спрос

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные по социально-экономическому положению России за январь-май 2022 года. Согласно данным, опубликованным ведомством, в мае 2022 года по сравнению с маем 2021-го показатель снизился на 1,7%.

При этом с начала года он вырос на 2,8% в годовом сопоставлении. В 2021 году объем промышленности вырос на 5,3% по сравнению 2020 годом.

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Цепочки поставок требуют адаптации под санкции

В апреле 2022-го объем производства снизился на 1,6%, тогда как в марте показатель вырос на 3%, в феврале — на 6,3%, а в январе — на 8,6%. За исключением сезонного и календарного факторов в мае 2022 года объем промышленности в РФ снизился на 0,2% по сравнению с 1,9% в апреле.

Сырьевой сектор снизил объемы производства в мае на 0,8% к маю 2021 года, тогда как обрабатывающие производства — на 3,2%. Объем производства отрасли, связанной с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений сократился на 4,4%. Позитивную динамику в мае показала только электро- и теплоэнергетика. Рост в секторе к маю прошлого года составил 4%.

Наибольшие объемы снижения выпуска по сравнению с маем 2021 года наблюдались в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (66%), табачных изделий (22,7%), электрического оборудования (12,7%), обработке древесины и производство изделий из дерева и пробки за исключением мебели (10,7%), производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (10,5%).

В числе продемонстрировавших рост отраслей — производство компьютеров и комплектующих к ним, электронных и оптических изделий (36,2%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (29,4%), напитков (8%).

Самая сложная ситуация сложилась в сферах производства оборудования всех типов, отметил в комментарии «Эксперту» директор по инвестициям «Газпромбанк инвестиции» Александр Накагава. По его словам, локальные производители сейчас используют импортные комплектующие, которые стало практически невозможно достать. И улучшения в этом сегменте ждать пока не приходится.

Обслуживание и ремонт станков, промышленного оборудования, автомобилей, судов так же пострадают сильнее остальных, уверен аналитик. Параллельный импорт, который пытается наладить государство, может компенсировать потери для сегмента B2C, но никак не поможет с комплектующими для продукции крупных промышленных предприятий.

Вероятно, что промышленное производство в России продолжит снижаться весь 2021 год. Страна ещё не приспособилась к жизни под санкциями, а цепочки поставок не будут налажены до конца специальной операции. При этом объёмы итогового падения прогнозировать слишком рано, так как слишком много факторов остаются неизвестными, отметил Александр Накагава.

Бизнесу надо привыкать к меньшей марже

Снижение промышленного производства в мае на 1,7% нельзя назвать чем-то неожиданным или крайне негативным, констатировал в свою очередь в беседе с корреспондентом «Эксперта» ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Чувствуется определённое влияние санкций и ухода иностранных компаний с рынка. В частности, падение производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов на 66% является прямым следствием приостановки работы иностранных производителей.

Похожая история в других секторах, но там доли иностранного бизнеса заметно меньше, продолжил аналитик. Одной из особенностей ухода иностранных компаний, которые уже много лет работали в России, является передача бизнес-активов менеджменту или российским партнёрам по бизнесу на достаточно льготных условиях.

Соответственно, есть надежда, что эти бизнесы в скором времени восстановят свою работу, предположил Андрей Кочетков. В тоже время рост производства лекарственных средств и медицинской продукции объясняется необходимостью пополнения запасов, которые были сметены в марте при пиковом спросе населения. Собственно, это и подсказывает главный путь преодоления промышленного спада — внутренний спрос готов поддержать промышленников, если те не будут увлекаться инфляционными схемами.

На уровне потребительского поведения резко усилились настроения по поиску более выгодных предложений. Покупатели в магазинах не сметают с полок всё, что есть, а подходят к выбору промтоваров и продовольствия достаточно рационально. Соответственно, производители должны быть заинтересованы в том, чтобы сдерживать инфляцию, которая может разрушить едва наметившийся рост спроса.

Крепкий и достаточно стабильный рубль должен стать в этом большим помощником, а бизнесу стоит привыкать к меньшей, чем ранее при постоянно слабеющей нацвалюте марже прибыльности. Российский рынок товаров ещё долгое время будет оставаться достаточно дефицитным, но это не повод для разгона инфляции за счёт предложения товаров внутреннего производства по завышенным ценам, заключил Андрей Кочетков.