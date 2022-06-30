Путин: нет ничего, что могло бы беспокоить Россию в свете вступления Финляндии и Швеции в НАТО

У России со Швецией и Финляндией, в отношении которых принято решение о вступлении в НАТО, нет тех проблем, которые есть с Украиной. Если эти государства желают вступить в альянс, то Москва не возражает.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после прошедшего в Ашхабаде накануне, 29 июня, Каспийского саммита.

«У нас нет таких проблем со Швецией и Финляндией, которые, к сожалению, есть с Украиной. У нас нет ни территориальных вопросов и споров, у нас нет ничего, что нас могло бы беспокоить с точки зрения членства Финляндии или Швеции в НАТО. Ну, хочется им — пожалуйста», — цитирует президента РФ «Интерфакс».

Глава государства уточнил, что при этом обе североевропейские страны должны понимать, что если раньше для них никаких угроз не было, «то теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда следуют угрозы и нам».

Российский лидер заявил, что тезис руководства НАТО относительно того, что РФ боролась против расширения организации за счет Украины, однако с присоединением к ней Швеции и Финляндии теперь получит обратный эффект, не имеет под собой оснований. «Тезис о том, что мы боролись против расширения НАТО за счет Украины, а теперь это получили за счет принятия Швеции и Финляндии — он не имеет под собой каких-то серьезных оснований», — сказал Путин, еще раз подчеркнув, что членство Финляндии и Швеции в НАТО нельзя приравнивать к такому же решению по поводу Украины. «Это совершенно разные вещи. Они это прекрасно понимают, просто вбрасывают в общественное мнение тезис этот, чтобы показать: "ага, вот Россия не хотела, а теперь получила вдвойне". Нет, это совершенно другая вещь. И мы отдаем себе в этом отчет, и они это понимают», — резюмировал президент, пояснив, что такие предположения выстраиваются для того, чтобы подменить понятия и показать, что Кремлю якобы не удается добиться нужного ему результата.

Говоря о спецоперации на Украине, Владимир Путин напомнил, что ее целью является освобождение ДНР и ЛНР, защита населения республик, а также создание условий, гарантирующих безопасность самой России. «Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану», — заявил глава государства. Он пояснил, что «по срокам не надо говорить», поскольку «это жизнь, это реальные вещи». Президент подчеркнул, что доверяет российским военным специалистам. «Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели», — сказал Путин.