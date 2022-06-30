«Росатом» выдал первые разрешения на проход по Севморпути

Госкорпорация «Росатом» в своем новом статусе единственного оператора судоходства в акватории Северного морского пути (СМП) выдала пять первых разрешений на проход по СМП.

Об этом сообщила пресс-служба дирекции Северного морского пути «Росатома». Уточняется, что срок действия трех из выданных разрешений — до октября, двух других — до сентября текущего года.

«Для нас это историческое событие, так как это первые разрешения, выданные после внесения изменений в законодательство. Сейчас на рассмотрении находится около 100 обращений от судовладельцев на выдачу разрешений. Все запросы будут обработаны в срок до 10 суток c момента поступления в соответствии с Правилами плавания в акватории Северного морского пути», — отметил замглавы дирекции СМП «Росатома» Максим Кулинко, выразив уверенность в том, что работа с разрешениями будет осуществляться без сбоев и максимально комфортно для судовладельцев.

Во вторник, 28 июня, президент РФ Владимир Путин подписал закон о централизации в «Росатоме» полномочий по управлению судоходством в акватории СМП. Теперь госкорпорация будет осуществлять выдачу, приостановку, возобновление и прекращение действия разрешений на плавание судов в акватории Северного морского пути, вносить изменения в такие разрешения, а также определять подведомственное учреждение, оказывающее соответствующие услуги. Вопросы по нормативному регулированию, вопросы международной деятельности, контроля и надзора остаются в ведении Минтранса и подведомственного ему агентства. Закон предусматривает организацию судоходства СМП через создаваемое подведомственное «Росатому» ФГБУ; при этом меняется механизм выдачи разрешений на плавание по акватории. На период формирования компетентной структуры выдачу разрешений на проход по Северному морскому пути временно обеспечивает дирекция СМП госкорпорации.

Как поясняют в пресс-службе «Росатома», необходимость поправок в законодательство выявил анализ ситуации, сложившейся в конце прошлого года, когда на СМП возник риск срыва поставок грузов для реализации крупнейших арктических инвестиционных проектов. «Чтобы ситуация не повторилась, было принято решение сконцентрировать все полномочия по управлению судоходством на СМП в едином центре управления. Наилучшим кандидатом на эту роль был признан "Росатом"», — указывается в пресс-релизе.