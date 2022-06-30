Российский рынок акций потерял ключевой драйвер роста

Ключевым событием последних недель стало сегодняшнее решение собрания акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды за прошлый год, несмотря на то, что совет директоров компании рекомендовал выплатить на каждую акцию 52,53 руб. Дивидендная доходность акций компании при условии распределения прибыли еще с утра оценивалась в гигантские 17,5%.

Именно с выплатой дивидендов газовой монополии аналитики связывали ожидания роста рынка. Сначала преддивидендный рост тяжеловесных акций «Газпрома» должен был спровоцировать подъем Индекса Мосбиржи и остальных голубых фишек, а потом «быков» должны были поддержать реинвестируемые инвесторами дивиденды. Но все эти прогнозы были сегодня разрушены.

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С точки зрения рыночных аналитиков, денег у газовой монополии для выплат дивидендов более, чем достаточно. Надо заметить, что отраслевые эксперты в нефтегазовой сфере не вполне поддерживают эту точку зрения. То есть, они не возражают, что денег заработано много, но и проектных направлений, куда их нужно потратить помимо дивидендов, тоже достаточно. На собрании акционеров «Газпрома» невыплату дивидендов объяснили напряженной инвестпрограммой.

«Решение акционеров «Газпрома» не выплачивать дивиденды за 2021 год, несмотря на рекомендацию совета директоров, стало полной неожиданностью для рынка. Текущее финансовое положение «Газпрома» за счёт аномальных прибылей за 2021 год и первое полугодие 22-го позволяло газовому гиганту выплатить дивиденды в полном объёме без угрозы для финансовой стабильности даже с учётом повышенного НДПИ», — считает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

Что касается повышения для «Газпрома» НДПИ, то правительственный законопроект об этом приняла (явно не случайно именно сегодня) во втором чтении Госдума. Повышение налога позволит государству получить свою долю прибылей компании, в то время как другим акционерам, в том числе зарубежным, она не достанется.

Из-за того, что рынок не принимает логики газовой компании и, можно сказать, обижен невыплатой дивидендов и падением акций, на нем преобладают самые минорные объяснения и прогнозы. Практически все финансовые аналитики едины во мнении, что отказ от дивидендов вызван ожидаемым резким снижением поставок газа в Европу, а то и вовсе их прекращением в ближайшем будущем.

«Мы считаем, что подобное решение акционеров связано не с текущим состоянием бизнеса «Газпрома», а с его перспективами. Вероятно, акционеры в лице государства полагают, что экспорт газа в Европу останется на пониженном уровне, несмотря на аномально высокие цены, или вовсе снизится до почти до нуля в обозримом будущем. Напомним, что экспорт в Европу является наиболее маржинальной частью бизнеса «Газпрома», и его слишком ранняя потеря до переориентации на Китай стала бы существенным ударом для газового гиганта», — сказал Кауфман.

Так что «Газпром» оставляет рекордную прибыль прошлого года и первого полугодия нынешнего года в резерве.

Аналитики отрасли не отрицают рисков, но их комментарии куда менее пессимистичны и помимо учета рисков принимают во внимание планы газовой компании, которые и были предъявлены на собрании ее акционеров как мотивация решения о невыплате дивидендов.

«Понятно, что этим показателем (высокой стоимостью акций накануне собрания акционеров - ред.) можно бравировать, но по сути, на деятельности “Газпрома” это не сказывается, — сказал «Эксперту» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. — Компании и государству это попросту неинтересно. Конечно, невыплата дивидендов — это плохой, хотя и не уникальный прецедент. Но в данном случае “Газпром” просто решил сделать ставку на долгосрочную программу, а не радовать акционеров», — резюмировал эксперт.

На новости о невыплате дивидендов акции «Газпрома» на пике дешевели от максимумов дня на треть. По итогам дня капитализация газовой монополии снизилась чуть более чем на 30%.

Акции «Газпрома» имеют максимальный вес в структуре Индекса Мосбиржи, поэтому неудивительно, что по итогам дня рублевый индикатор закрылся с потерями более 7% и вплотную подошел к поддержке 2200 пунктов. Пробитие этого уровня усилит падение на технических факторах и срабатывании стоп-заявок. Этот сценарий очень вероятен, поскольку настроения инвесторов резко ухудшились. Так, сегодня снижением закрылись все «голубые фишки».

Обычно после такого сильного падения какого-либо актива следует отскок, величина которого может составлять до половины снижения. Но в данной ситуации на данный сценарий закладываться не стоит.

«Решение акционеров “Газпрома” поднимает вопрос и о том, будут ли платить дивиденды прочие госкомпании и “дочки” самого “Газпрома”. В базовом сценарии мы считаем, что подобное решение коснётся только “Газпрома”», — считает Кауфман, добавляя, что на другие госкомпании, советы директоров которых рекомендовали выплатить дивиденды за 2021 год, этот прецедент распространяться не будет.

«Полагаю, что в текущей ситуации акции «Газпрома» перейдут в «боковик» ближе к отметке 200 руб», — прогнозирует он.

Однако руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых не ждет сильного падения рынка. «В ближайшие месяцы поддержку будет оказывать приток денег с депозитов и ОФЗ после их погашения, так как эти средства уже не реинвестируешь под высокий антикризисный процент, как это было при ставке ЦБ РФ в 20%», — отметила она, напомнив, что «нулевые выплаты пока что являются нормой — около 70% бумаг индекса отменили или перенесли дивиденды в этом сезоне».

Таким образом, вероятность формирования среднесрочного восходящего тренда на рынке акций в ближайшее время приблизилась к нулю. В этой связи лучшим, но очень рисковым вариантом зарабатывания средств на рынке акций станет спекулятивная торговля с фиксацией прибыли даже в 1-2 процента.