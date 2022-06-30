Рубль отказался падать

С самого открытия торгов на Московской бирже российская валюта начала уверенно укрепляться, уходя ниже отметки 52 руб за доллар. Возможно, на рынке появилась выручка от продажи газа «недружественным странам». Сейчас как раз наступил пик платежей за газ. Но этот фактор не будет оказывать весомой поддержки рубля в ближайшие дни, поскольку объем поставок «голубого топлива» значительно сократился.

При этом обороты торгов не высокие, что говорит об отсутствии сильного спроса на иностранную валюту. Стоит отметить и тот факт, что на зарубежных рынках доллар стоит примерно на рубль дороже, чем в Москве. Это отражает нежелание спекулянтов играть на укрепление российской валюты.

К полудню четверга за доллар на Московской бирже дают около 52,5 рублей, что на 1,5% меньше, чем на закрытии рынка вчера.

Таким образом, ситуация выглядит неопределенной. Нельзя исключать повторения вчерашнего сценария, когда рубль мощно рос с утра, а потом также мощно падал на закрытии крупными игроками спекулятивных коротких позиций по паре доллар-рубль и попыток сыграть на понижении курса российской валюты.

Сегодняшний утренний рост рубля несколько остудит рублевых «медведей», и они вряд ли будут долго держать спекулятивные позиции против рубля. Поэтому риски глубокой коррекции российской валюты значительно уменьшились.

Первой целью девальвации «россиянина» является район 54 руб за доллар, более сильная преграда, поводов для пробития которой пока не видно, расположена в районе 58 руб за доллар.

При этом нельзя исключить сценария, что доллар вновь может подешеветь до 50 рублей.