Швейцарский франк стремительно растет

В среду, 29 июня 2022 года, швейцарский франк взлетел до семилетнего максимума и достиг паритета с евро. По данным Profinance, трейдеры активно покупали валюту-убежище, поскольку на рынке усилилась обеспокоенность по поводу рисков для глобального экономического роста. Также в пользу покупок франка говорит политика центрального банка альпийской страны, который повысил ставки на 50 базисных пунктов в начале июня и заяил, что готов к их дальнейшему повышению для обуздания инфляции.

В частности, пара «евро-швейцарский франк» упала на 1% до 0,99699 за евро, самого низкого уровня с 2015 года. При этом франк стал единственной валютой так называемой «большой десятки», которая укрепилась к доллару по итогам июня, а по итогам среды швейцарский франк укрепился на 0,8% до 0,9495 за доллар, что является самым высоким показателем с апреля.

Между тем, россиянам сложно заработать на росте франка. Московская биржа решила приостановить торги по этой валюте из-за ограничительных мер Швейцарии. Ранее страна объявила новые санкции против России, согласившись присоединиться к шестому санкционному пакету ЕС.

«Приостановка операций обусловлена затруднениями в проведении расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня 2022 года», — отметили на фондовой площадке.

Швейцарский франк — единственная из десяти основных мировых валют, которая бросила вызов неуклонно растущему доллару, подтверждает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Франк, в отличие от них, укрепился в июне по отношению к американцу, хотя и незначительно — с 0,958 до 0,950 по состоянию на утро 30 июня. И примечательно, что в четверг евро в самом деле опустился к франку ниже паритета — 1,00.

Такая необычная динамика связана с особенностями самой Швейцарии и её валюты, поясняет аналитик. Традиционно они считаются «защитными гаванями», в которые инвесторы уходят при повышении рисков на рынках. А их немало в последние недели. Повышение ставок ФРС и удорожание денег наряду с энергетическим, продовольственным кризисом создают опасность будущей мировой рецессии.

Усилилась и геополитическая напряжённость, особенно в Европе. Всё это — сильные основания для «ухода во франк». Да и показатели швейцарской экономики вполне удовлетворительны на общем фоне. Рост ВВП — 4,4% год к году против 3,5% в США. Инфляция — 2,9% , несравнимо ниже, чем в США (8,6%), еврозоне (8,1%), Великобритании (9,1%). Безработица — лишь 2,1% против 3,6% в Штатах, 6,8% в зоне евро, 3,8% в Великобритании. Кроме того, сам Швейцарский национальный банк в июне повысил свою процентную ставку на 0,5 проц.пункта, что сделало вложения в данную валюту более привлекательными.

В течение ближайших дней, предполагает Марк Гойхман, вероятно продолжение равнодействующего влияния факторов, усиливающих и ослабляющих франк по отношению к доллару. Поэтому останется актуальным текущий диапазон котировок 0,952 -0,962.

По отношению к рублю движение франка также относительно невелико, отмечает аналитик. Со второй декады июня сохраняется диапазон 53,0 — 59,6 руб./франк. Он также, очевидно, не будет преодолён в ближайшие дни. И в целом, репутацию крепкой и надёжной валюты «швейцарец» вполне оправдывает.

Швейцарский франк в принципе чувствует себя относительно стабильно к доллару при общей вызывающей слабости иных мировых резервных валют, отмечает, в свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. При ослаблении франка на 3% с начала года (USD/CHF: 0,955) японская йена, например, девальвировала почти на 20%, а евро просел на 10%. На курсе франка сказывается наметившаяся жесткая линия ЦБ страны и начало цикла повышения ставок с целью снижения инфляции.

Тем не менее, указывает аналитик, темп выхода ставки фондирования из отрицательной зоны (сейчас это -0,25%) в Швейцарии ниже, чем скорость подъема ставки ФРС США, а значит, на горизонте 2022 года франк может еще раз сходить к паритету с долларом, то есть ослабнуть.

Что касается российской валютной пары CHF/RUB, то на фоне введенных Швейцарией санкций против России, на Московской бирже уже с 14 июня прекращены торги парами из-за сложностей в проведении расчетов. А так, до приостановки торгов, напоминает Зельцер, тот же франк к рублю от мартовского пика потерял 2/3 стоимости, впрочем, как и все резервные валюты на фоне геополитических экспортно-импортных барьеров.