СМИ: ЦРУ вербует боевиков «Исламского государства» * для отправки на Украину

Центральное разведывательное управление США ведёт работу по вербовке боевиков «Исламского государства» * для дальнейшей их отправки на Украину.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный источник. Как утверждает собеседник агентства, по имеющейся информации, ЦРУ активно работает сейчас с террористами ИГИЛ, которые содержатся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии.

«Американцы переводят боевиков на свои объекты под предлогом проведения дополнительных следственных действий с перспективой переброски в Европу», – пояснил источник.

По его словам, уже известно, что курды передали США сразу несколько высокопоставленных руководителей и около 90 боевиков ИГ, в основном из числа граждан стран ЕС, Ирака, а также выходцев из Чечни и Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

«Их планируют разместить на территории военной базы ВС США "Ат-Танф" на юге Сирии. В дальнейшем Вашингтон предполагает отправить этих боевиков на Украину для участия в боевых действиях против российских ВС РФ», – резюмировал собеседник РИА Новости.

Ранее «Эксперт» писал, что российские военные ликвидировали в районе Лисичанска 14 иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, 26 июня в ходе боев в 3-х км от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наёмников, общей численностью 14 боевиков.

Генерал-лейтенант уточнил, что первая группа была «интернациональной» и «состояла из граждан различных европейских государств», вторая включала в себя наёмников из Грузии.

«Уничтоженные грузинские боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года», – рассказал Конашенков.

При этом он подчеркнул, что ведомство располагает данными по каждому наёмнику, причастному к издевательствам и убийствам российских военнослужащих.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года признано террористической организацией, деятельность которого на территории России запрещена.

