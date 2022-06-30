Совбез России обвинил США в подталкивании Польши к участию в событиях на Украине

Представители США подстрекают «младонатовцев» к участию в украинском конфликте. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его мнению в Вашингтоне активно ищут «новые руки» для затягивания конфликта в «незалежной». Для этого им приходится делать вид, что им интересны фантазии возможных участников вооруженных столкновений, передаёт РИА Новости.

«Посмотрите, как настойчиво они подталкивают, например, тех же поляков к прямому вовлечению в события на Украине, – подчеркнул Венедиктов. – Они одобрительно кивают в ответ на несуразные фантазии Варшавы о новой Речи Посполитой, делая вид, что не слышат антигуманные и расистские высказывания польской элиты.

Кроме того, он считает, что Вашингтон всячески потакает нарастанию националистических настроений в Польше. То есть США «пестуют новую гиену Европы», что, по словам Венедиктова не в новинку для Запада.

«Гиеной Европы Польшу называл еще премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль перед началом Второй мировой войны. 100 лет назад Запад создал эту страну для сдерживания Советской России и в итоге вырастил агрессивное государство. Потом с другой стороны так же вырастили нацистский режим, а затем их стравили», – напомнил заместитель секретаря Совета безопасности РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что польские СМИ сообщают о подготовке Варшавы к войне с Россией. При этом Польша планирует справиться в противостоянии с Москвой собственными силами. Об этом в интервью Interia.pl рассказал эксперт по геополитической стратегии Яцек Бартощак.

По его словам, государство намерено увеличить численность собственной армии в несколько раз – до 400 тыс. человек. Кроме того, польское руководство собирается закупить значительное число вооружения. При этом собеседник издания опасается, что РФ может нанести удары по польской железнодорожной инфраструктуре, по которой на Украину поступает военная помощь.

«Сомневаюсь, что это вызовет адекватный ответ НАТО поэтому Варшаве надо уже сейчас готовиться к боевым действиям, а в случае начала конфликта ударить по Калининграду и Белоруссии», – резюмировал Бартощак.