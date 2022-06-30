Спрос на продукцию производителя минеральной воды «Ессентуки» в Китае подскочил в 15 раз

За последние два месяца в КНР было отгружено свыше 1 млн единиц продукции компании «Холдинг Аква». Расположенное в Ставропольском крае предприятие является единственным производителем минеральной воды «Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17».

В целом спрос на минералку из Ставрополья в Китае в мае-июне текущего года увеличился примерно в 15 раз, отмечают в холдинге. «За последние четыре месяца спрос на нашу продукцию в КНР вырос почти в 15 раз. По прогнозам, до конца года ожидается увеличение оборота еще в несколько раз», — цитирует ТАСС генерального директора «Холдинг Аква» Святослава Вилька.

По его словам, популярностью пользуются и другие продукты производства «Холдинг Аква». Отмечается, что проблем с поставками в настоящий момент нет, продовольственные грузы из России доставляются в Китай по железной дороге.

«Такой спрос, по словам нашего действующего дистрибьютора в КНР и потенциальных клиентов, обусловлен увеличением интереса китайцев к продукции из РФ и стремлением населения поддержать российских производителей. Еще одна причина — запрос населения на здоровое питание и суперфуды», — рассказал глава предприятия. По его словам, поставки продукции группы компаний «Холдинг Аква» в Китай начались в конце 2020 года, однако на тот момент речь шла о небольших партиях минеральной воды и исключительно о бренде «Ессентуки».

«Холдинг аква» — предприятие полного цикла по добыче, розливу и дистрибуции минеральной и питьевой воды. Помимо «Ессентуков», оно производит воду «Славяновская» и «Родные озера».

По итогам прошлого года объем розлива минеральных вод в регионе вырос на 4,4%. Продукция из Ставропольского края экспортируется в 25 стран; в прошлом году за границу было отправлено 68,5 тыс т, что на 25% больше, чем годом ранее, сообщается на сайте предприятия. Несмотря на санкции, производители минеральной воды модернизируют производство и ищут новые рынки сбыта, отмечают в холдинге.