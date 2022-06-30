ЦБ представил модернизированную сторублевую купюру

Центробанк объявил о вводе в обращение новой банкноты номиналом 100 рублей.

«Банк России 30 июня 2022 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года», — сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что купюра выполнена в современном дизайне и содержит усиленный защитный комплекс, аналогичный 200-рублевой банкноте.

Новая банкнота посвящена Москве и Центральному федеральному округу; на лицевой стороне изображена, в частности, Спасская башня столичного Кремля с курантами, на оборотной — Ржевский мемориал Советскому солдату.

«Банкнота выполнена в оливково-оранжевой гамме и содержит QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности», — указывается в пресс-релизе ЦБ.

Уточняется, что банкноты будут поступать в обращение постепенно, они будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года, включая модификации 2001 и 2004 годов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в период с 2022 по 2025 годы Центробанк планирует выпустить в обращение осовремененные купюры. В 2023-м появятся новые 1000 и 5000 рублей, в 2024-м — 500 рублей, а в 2025 году очередь дойдет до обновления купюр номиналом в 10 и 50 рублей.

«На лицевой стороне модернизированных банкнот по-прежнему будут присутствовать символы российских городов, однако в их число войдут только столицы федеральных округов», — сообщил ЦБ.

В апреле 2022 года банки России просили Центробанк повременить с вводом новых купюр. Их опасения вызывали возникшие проблемы с технической поддержкой и поставкой зарубежного оборудования. По тогдашнему прогнозу Ассоциации Банков России, при вводе в оборот купюр новых номиналов на доработку программного обеспечения при недостатке техподдержки со стороны зарубежных производителей банкоматов потребуется около полугода. Если же обновление ПО окажется невозможным, банки будут вынуждены заменять устройства зарубежных производителей, на что может уйти не менее трех лет. Однако на планы ЦБ выраженные тогда опасения не повлияли.

