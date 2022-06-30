В «Газпроме» рассмотрят вопрос о выплате рекордных за историю фондового рынка РФ дивидендов

Совет директоров ПАО «Газпром» рекомендовал собранию акционеров компании утвердить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб. на акцию. Таким образом, общий размер выплат составит 1,244 трлн руб., что станет рекордом за всю историю не только корпорации, но и всего отечественного фондового рынка дивидендов.

«Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка», — отмечают в холдинге.

Акционеры «Газпрома» рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по итогам 2021 года на заочном годовом собрании в четверг, 30 июня.

В конце мая совет директоров компании рекомендовал произвести выплаты в точном соответствии с дивидендной политикой (50% от скорректированной чистой прибыли группы по МСФО), несмотря на сложную политическую ситуацию. После того, как появились новости об этом решении, акции «Газпрома» подскочили на 10%, обновив максимум с 21 февраля.

В начале июня «Газпром» заявил об отказе от применения полугодового моратория на возбуждение дел о банкротстве, введенного правительством 1 апреля 2022 года. Таким образом компания сохранила право на выплату дивидендов.

Уставный капитал ПАО «Газпром» состоит из 23,674 млрд обыкновенных акций. Свыше 50% акций контролирует государство — напрямую (38,37%) и через госкомпании АО «Роснефтегаз» (10,97%) и «Росгазификация» (0,89%).