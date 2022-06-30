В Кремле ответили на вопрос об участии России в саммите G20

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами ответил на вопрос одного из них об участи России саммите G20.

По словам представителя Кремля, данная тема сейчас анализируется, решение будет принято в должное время, передаёт РИА Новости.

«Мы уже говорили, что Россия имеет приглашение, как страна-член «двадцатки» и этот вопрос анализируется, – подчеркнул он. – Решение будет принято в должное время».

Комментируя призывы британского премьера Бориса Джонсона «бойкотировать саммит G20» и высказывание, что он будет «изумлен, если Путин приедет лично», пресс-секретарь президента подчеркнул, что такие заявления не повлияют на решение Кремля.

Как ранее писал «Эксперт», Путин принял приглашение Индонезии принять участие в саммите «Группы двадцати» (G20), формат участия российского лидера в мероприятии пока уточняется.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. При этом он не смог уточнить, будет ли глава государства участвовать в мероприятии очно либо присоединится к встрече по видеосвязи.

«Не знаю, они пока приглашают в очном формате, но просто ещё времени много, надеюсь, что пандемия позволит провести этот важный форум в очном формате, но просто боюсь загадывать», – пояснил помощник главы государства.