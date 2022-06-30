Российский гарнизон в качестве шага доброй воли покинул остров Змеиный — Минобороны РФ

ВС РФ завершили выполнение задач на острове Змеином и вывели с него находившийся там гарнизон.

«30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные Силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон», — сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.

Решение о выводе гарнизона с острова не позволит украинским властям спекулировать на теме блокады поставок зерна, пояснили в оборонном ведомстве. Таким образом Москва демонстрирует, что она не препятствует усилиям ООН для организации вывоза сельхозпродукции с Украины, пояснили в Минобороны.

«Данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря. Теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории», — подчеркивается в сообщении российского оборонного ведомства.

Ранее президент РФ Владимир Путин напомнил о целях специальной военной операции на Украине. По его словам, ими являются освобождение ДНР и ЛНР, защита населения республик, а также создание условий, гарантирующих безопасность самой России. «Конечная цель мной обозначена — это освобождение Донбасса, защита этих людей, и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России. Вот и все. И работа идет спокойно, ритмично. Ну, как вы видите, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задач на определенном этапе этой боевой работы. Все идет по плану», — заявил глава государства. Он подчеркнул, что доверяет российским военным специалистам. «Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели», — сказал Путин.