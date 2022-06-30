В Москве начали производить кабели для работы в экстремальных условиях

Московская группа компаний «Москабельмет» запустила серийное производство кабелей с защитным покровом из гофрированной алюминиевой трубы. Они предназначены для эксплуатации в сложных и экстремальных условиях, сообщил 29 июня Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Одно из ведущих московских предприятий начало серийный выпуск кабелей с защитной оболочкой из гофрированной алюминиевой трубы для эксплуатации в экстремальных условиях. В июне 2022 года производителю присвоен статус промышленного комплекса, что позволит за счет дополнительных средств, сэкономленных на региональных налоговых льготах, продолжить развитие и масштабирование линий», — сказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что на эту продукцию есть спрос практически во всех отраслях: при строительстве линий метро, реконструкции автомобильных дорог, ремонте и запуске кабельных линий электроснабжения.

Первую опытную партию, 20 км,«Москабельмет» выпустил еще в 2021 году. Сейчас завод готов выпускать 30 км продукции в месяц, а в будущем намерен наращивать объемы.

«При производстве кабелей с гофрированными алюминиевыми бронепокровами мы используем только отечественные материалы. Такая броня обеспечивает полную герметичность и повышенную гибкость, защиту от проникновения влаги, от высокой коррозионной активности грунта и химически агрессивных сред», — пояснил генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.

По официальным данным, московские производители кабельно-проводниковой продукции стабильно увеличивают объемы выпуска. Так, в январе-апреле они поставили товары на 12,35 млрд рублей. Это на 30,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.